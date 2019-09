Sono parole molto forti quelle che Giulia De Lellis ha usato a Verissimo per raccontare le sensazioni che ha provato quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante. A Silvia Toffanin che le ha chiesto di rivelare alcuni dettagli inediti della storia che ha deciso di racchiudere in un libro, l'influencer ha detto che ricorda poco del giorno in cui ha aperto il computer dell'ex ed ha trovato foto e conversazioni compromettenti.

Giulia si racconta a Verissimo: 'Ho sofferto tanto per Andrea'

Mancano pochi giorni all'uscita di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", il libro in cui Giulia De Lellis racconta per la prima volta i tradimenti che hanno portato alla fine della sua storia d'amore da favola con Andrea Damante.

La ragazza, ospite della prima puntata di Verissimo, ha anticipato alcuni interessanti passaggi del suo romanzo: dal giorno in cui ha scoperto le "scappatelle" dell'ex, a quando ha voltato pagina accanto al suo attuale fidanzato (Andrea Iannone, ndr).

A Silvia Toffanin che le ha domandato di svelare al pubblico come ha fatto a venire a conoscenza delle mancanze di rispetto del dj, la romana ha risposto: "Sono tornata in quella che allora era la nostra casa, ho acceso il computer e ho trovato delle cose poco chiare".

L'influencer non è voluta scendere nei particolari di quello che è accaduto nell'aprile del 2018 (anche perché sostiene di ricordare poco di quel giorno, che ha voluto cancellare), ma ha fatto sapere che sul PC del tronista siciliano c'erano delle foto e delle chat compromettenti che le hanno dato la certezza della sua infedeltà.

Dopo aver abbandonato l'abitazione nella quale conviveva con il "Dama", la 23enne ha iniziato a contattare tutte le ragazze con le quali lui si è intrattenuto: "Le ho chiamate tutte e, siccome sono masochista, mi sono fatta raccontare ogni cosa".

Prima di questo, però, la De Lellis ha voluto lasciare il segno nella vita di Andrea (che in quel periodo era all'estero per lavoro): "Ho fatto un disastro, ho spaccato tutto. La PlayStation l'ho messa sotto l'acqua e ho rotto i fili. Ho tagliato i suoi vestiti, ho bucato le suole delle scarpe".

Le belle parole per Irama e l'amore per Iannone

Il periodo buio che ha vissuto in seguito alla scoperta del tradimento di Damante, Giulia lo descrive come uno dei più difficili della sua vita: "Avevo perso 6 kg, ero magrissima, e sono anche arrivata a mettermi in discussione".

"Alla fine ho capito che non sono stata io a sbagliare", ha aggiunto la ragazza nel salotto di Verissimo.

In merito ai tira e molla che ci sono stati tra lei e Andrea nei mesi scorsi, l'influencer ha detto che l'ha fatto perché il suo sentimento non si era ancora spento, ma a luglio ha detto basta perché: "Il perdono è come l'altezza, o ce l'hai o non ce l'hai.

Io non ce l'ho".

La De Lellis ha speso belle parole per Irama su Canale 5: sebbene siano stati insieme per poco tempo perché lei non era pronta ad avere una storia, la 23enne conferma di stimare tanto il cantante e di ascoltare con piacere la sua musica.

Su Iannone, che le ha fatto ritrovato il sorriso dopo più di un anno di sofferenza, la romana ha detto: "Penso che lui sia la mia persona, sono molto fortunata.

È stato paziente e mi ha conquistata perché mi voleva veramente".