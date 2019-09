Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei passaggi del libro in uscita che Giulia De Lellis ha anticipato inconsapevolmente: gli stralci nei quali la ragazza ha raccontato delle abitudini alimentari che era "costretta" a rispettare quando era fidanzata con Andrea Damante, in particolare, hanno suscitato dure reazioni da parte dei fan.

Poche ore fa, l'influencer è intervenuta su Instagram per provare a sedare le aspre critiche che stanno piovendo sul suo ex: la 23enne, in particolare, ha dichiarato che bisognerebbe leggere tutto prima di trarre delle conclusioni affrettate.

La De Lellis difende Damante dopo gli spoiler sul libro

Sono passate poche ore da quando Giulia De Lellis ha deciso di ricorrere a Instagram per fare delle importanti precisazioni su quanto si è detto e scritto sul suo romanzo di recente. Dopo aver letto alcuni articoli pubblicati sul web inerenti alcuni paragrafi di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha anticipato involontariamente, lei stessa ha preferito intervenire in prima persona per chiarire dei passaggi molto importanti.

A coloro che si sono indignati nell'aver appreso che Andrea Damante la costringeva a mangiare sano e a fare sport tutti i giorni quando erano una coppia, la giovane ha fatto sapere: "Visto che siete riusciti a intravedere alcune cose, voglio spiegare che prima dovreste leggere tutto. Se vi va, altrimenti non fatelo ma non traete conclusioni affrettate".

L'influencer, dunque, ha invitato i fan a non farsi un'idea troppo rigida su quello che sarà il suo racconto: per avere un quadro chiaro della situazione, infatti, tutti dovrebbero leggere l'intero romanzo per contestualizzare le parole che la ragazza ha usato in merito al dj.

Giulia ha anche ribadito qual è il motivo che l'ha spinta a scrivere un testo sulla sua vita: "L'ho fatto per dimostrare che, dopo un dolore quasi mortale come quello di un tradimento, si può tornare a sorridere. Se ci sono riuscita io, possono farlo tutti".

Andrea informato del romanzo

Oltre a ricordare che il prossimo 17 settembre uscirà il suo attesissimo libro e che lei incontrerà personalmente i fan per autografare le copie che compreranno, poche ore fa la De Lellis ha fatto un'importante rivelazione su Instagram.

"Volevo precisare che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro. Prima di fare il grande passo, ovviamente, ho messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta", ha rimarcato Giulia in alcune Stories.

Andrea Damante (che la 23enne non ha mai menzionato nei video postati oggi pomeriggio) dunque, sarebbe stato messo al corrente dall'ex fidanzata della sua volontà di pubblicare un libro basato anche sui tradimenti che ha subito e che ha scoperto nella primavera del 2018.

Dunque, tenendo conto delle affermazioni della De Lellis, sapendo che il volume ormai sta per arrivare in libreria, si può dedurre che l'ex tronista abbia dato il suo consenso affinché fossero resi noti i particolari inediti sulla sua storia d'amore con l'influencer.