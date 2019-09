Continua a far molto discutere il libro di Giulia De Lellis, che sarà presente in tutti i negozi a partire dal 17 settembre. 'Le corna stanno bene su tutto' è questo il titolo che l'ex volto di Uomini e donne ha voluto dare al suo romanzo dove per la prima volta parla apertamente di uno dei momenti più difficili della sua vita. La De Lellis, infatti, ha voluto mettere per iscritto il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante, l'ex tronista veronese con il quale è stata fidanzata per ben due anni tra alti e bassi.

E in queste ore Giulia ha postato dei nuovi stralci del libro sui social, dove dice che Andrea la teneva sotto controllo anche dal punto di vista alimentare.

Lo sfogo di Giulia De Lellis su Andrea nel libro: 'Mi considererebbe uno scarto della civiltà'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in questi nuovi stralci del libro di Giulia, la ragazza dice di aver preso tre chili e si chiede come potesse reagire il suo ex Andrea Damante nel momento in cui avrebbe scoperto che, da tempo, non faceva più colazione con pane e avocado bensì con la brioche alla marmellata.

'Se scoprisse che non mi alleno da settimane', prosegue Giulia dicendo poi che forse la biasimerebbe come se stesse parlando con un 'caso umano', quello che lei definisce 'uno scarto della civiltà'. Parole decisamente molto forti quelle dell'ex volto di Uomini e donne, con le quali ha voluto sottolineare il fatto che Andrea la tenesse sotto controllo per non dire che la voleva sempre a dieta, non facendole magiare ciò che lei voleva bensì ciò che lui ritenesse giusto per la sua linea. A quanto pare, infatti, Damante (sempre circondato da donne bellissime) voleva che la sua ragazza fosse sempre attenta.

Mostra del Cinema di Venezia, la De Lellis arriva in coppia con Andrea Iannone

Un libro che farà sicuramente molto discutere e che i fan di Giulia ma, in generale, quelli dei Damellis, attendono di leggere con grandissima trepidazione. Intanto Andrea, dopo questi nuovi stralci non ha proferito parola, sebbene i fan gli chiedano di intervenire per dire la sua versione dei fatti. Evidentemente l'ex tronista lo farà a tempo debito, magari quando avrà letto per intero il libro scritto da Giulia.

Nel frattempo la bella Giulia è volata a Venezia assieme al suo nuovo fidanzato Andrea Iannone. I due sono arrivati ieri pomeriggio nella città dove si sta svolgendo la Mostra del Cinema e ovviamente si sono fatti immortalare dai tantissimi fotografi che attendevano il loro arrivo in laguna. Entrambi ben vestiti, Giulia e Andrea si sono concessi anche qualche bacio davanti agli obiettivi dei paparazzi, confermando così la loro grande intesa dal punto di vista sentimentale.