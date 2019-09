Mancano pochi giorni all'uscita del libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis e in questi giorni l'ex volto di punta di Uomini e donne sarà alle prese con un bel po' di interviste che la vedranno protagonista nei salotti Rai-Mediaset. Si partirà sabato pomeriggio con una lunga chiacchierata che la De Lellis farà con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (registrata nei giorni scorsi).

E sarà in questo contesto che la bella Giulia smaschererà ulteriormente il suo fidanzato, dicendo che i tradimenti li ha scoperti sbirciando nel suo pc.

Le confessioni di Giulia De Lellis: 'Scoprii i tradimenti di Damante dal suo pc'

Giulia, infatti, nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 rivelerà di aver scoperto i tradimenti di Andrea Damante andando a sbirciare all'interno del suo computer, dove avrebbe trovato delle foto ma anche delle chat compromettenti che sarebbero state la prova schiacciante dei comportamenti infedeli dell'ex tronista di Uomini e donne.

Ma c'è dell'altro, perché Giulia nei giorni scorsi ha anche rivelato che oltre ai tradimenti fisici Andrea sarebbe stato protagonista di episodi di vera e propria mancanza di rispetto nei suoi confronti, i quali non sono stati perdonati dalla De Lellis, giunta al punto di chiudere definitivamente questa relazione nata nel salotto televisivo della De Filippi.

La stessa Giulia ha svelato che quando ebbe le prove certe dei tradimenti di Andrea, ha voluto chiamare in prima persona le ragazze con le quali era stato Damante per farsi raccontare tutti i dettagli di quello che era successo tra di loro.

E poi ancora ha raccontato di aver quasi 'distrutto' casa di Andrea: in primis gli ha tagliato a pezzi i suoi abiti, ma poi si è scagliata duramente anche contro la playstation dell'ex tronista e i suoi 'preziosi' giochi.

La frecciatina di Andrea Damante: 'Libro scritto per fare soldi'

Insomma una vera e propria vendetta quella di Giulia, la quale non ha potuto perdonare gli svariati tradimenti perpetrati dal suo fidanzato, il quale però non ha mai nascosto di aver sbagliato nei suoi confronti, anche se la pubblicazione del libro lo ha un po' infastidito.

In una recente intervista, infatti, Andrea ha fatto sapere di non aver condiviso la scelta di Giulia di mettere 'nero su bianco' il racconto di questi tradimenti, aggiungendo che in questo modo non ha fatto altro che 'vendere' la loro storia d'amore e quindi cedere al 'business'. Damante, infatti, senza troppi mezzi termini ritiene che questa sia stata una mossa fatta da Giulia soltanto per 'fare soldi', ammettendo di essere molto dispiaciuto.

Come reagirà dopo queste nuove dichiarazioni? Lo scopriremo nelle prossime ore.