Continua a far discutere Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice ha raccontato, in un'intervista rilasciata a "F", nuovi dettagli sul suo libro. Sull'ultimo numero della rivista, infatti, sono contenute dichiarazioni inedite dell'influencer sui due Andrea della sua vita. Sui tradimenti di Damante, per esempio, la giovane ha fatto sapere che sono stati tanti e che lei ha personalmente contattato tutte le ragazze; su Iannone, invece, la romana ha svelato di averlo visto per la prima volta ad una cena mentre erano in compagnia dei rispettivi compagni.

Giulia a ruota libera: 'Non solo tradimenti fisici'

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre, in rete è stata pubblicata un'anteprima dell'intervista che Giulia De Lellis ha concesso a "F" in occasione dell'uscita (prevista tra una settimana) del suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza". La ragazza ha svelato particolari inediti sulla chiacchierata storia d'amore con Andrea Damante.

Dopo aver spiegato la strana sensazione che provava ancor prima di scoprire i tradimenti dell'ex, l'influencer ha aggiunto: "All'inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi.

Invece, era tutto vero".

La 23enne ha confessato che sono state tante e tutte molto gravi le mancanze di rispetto che ha ricevuto da parte del dj siciliano che lei definisce "molto abile" nel tenere nascoste le sue "scappatelle" per tanto tempo.

La certezza dei tradimenti, dunque, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sostiene di averla avuto soltanto dopo aver chiamato una ad una tutte le persone con le quali si è intrattenuto il "Dama" durante la loro relazione di due anni.

"Sono un po' masochista, ma avevo bisogno di capire e andare fino in fondo" - ha fatto sapere Giulia senza fare il nome di neppure una delle amanti di Andrea.

Gli sguardi con Iannone davanti a Belen e Damante

A far guarire la De Lellis dal dolore che le hanno provocato i tradimenti di Andrea Damante è stato sicuramente il suo attuale compagno: Iannone. Nell'intervista che ha rilasciato a "F", infatti, la giovane racconta di aver avuto il coraggio di chiudere definitivamente con il dj soltanto poco tempo fa dopo un lungo tira e molla.

A luglio, quando il pilota Aprilia l'ha contattata telefonicamente, l'influencer ha preso la drastica decisione di dare un taglio netto al rapporto con il tronista e cominciarne un altro: "Non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui, non avrei mai incontrato l'Andrea giusto".

La romana ha anche informato i curiosi che il primo incontro tra lei e il motociclista è avvenuto più di un anno fa a Milano durante una cena alla quale l'aveva invitata proprio il suo ex fidanzato.

In quell'occasione Giulia faceva coppia con Damante mentre Iannone era innamoratissimo di Belen Rodriguez.

"Quella sera, ci sono stati solo tre sguardi tra di noi ma ce li ricordiamo benissimo" - ha detto la ragazza prima di confermare la sua volontà di mettere su famiglia con il compagno con il quale convive da tempo a Lugano.