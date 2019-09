Dopo quasi due anni di lavoro senza sosta, Giulia De Lellis ha deciso di prendersi un periodo di riposo. In queste ore, infatti, la romana è partita verso una destinazione ancora sconosciuta con il fidanzato Andrea Iannone. Reduce dal successo del suo libro sui tradimenti di Damante, l'influencer ha spiazzato i fan dichiarando di voler staccare dai social network nelle prossime settimane.

Giulia vola via con Iannone

Terminato l'ultimo firma copie di "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza" a Roma, Giulia De Lellis è partita verso una location ancora top secret con il compagno Andrea Iannone. Come aveva preannunciato in varie interviste nei giorni scorsi, l'influencer ha deciso di staccare la spina per un periodo abbastanza lungo (si parla di circa 5 settimane) e ricaricare le pile dopo aver lavorato senza sosta in questi mesi.

Al giornalista de "Il Messaggero" che l'ha intervistata prima dell'incontro con i fan nella Capitale, la 23enne ha fatto sapere di aver avuto tantissime proposte di lavoro dopo l'uscita del suo primo libro.

"Metto tutto in preventivo, ma ora me ne vado un po' in vacanza", ha detto la giovane pochi giorni fa.

Sebbene non abbia svelato la meta del viaggio romantico che ha intrapreso oggi, la romana ha informato i fan che per un po' sarà assente dai social network perché ha bisogno di rigenerarsi: "Staccherò perché per me non è un problema. Posso stare anche un mese senza Instagram, lo faccio quando voglio".

Insomma, Giulia è pronta a dedicarsi completamente al fidanzato pilota e a sé stessa: l'enorme successo che ha avuto il suo romanzo (che ha venduto oltre 57mila copie in una sola settimana), ha spinto la De Lellis a prendersi una meritata pausa dopo quasi due anni di lavoro no stop.

La De Lellis non esclude un film sulla sua vita

Sempre nell'intervista che ha rilasciato a "Il Messaggero", Giulia ha risposto in modo sincero a chi le ha domandato se un giorno le piacerebbe seguire le orme di Chiara Ferragni, che di recente ha debuttato al cinema con un documentario sulla sua vita.

"Un film su di me? Non ci ho mai pensato, ma mai dire mai. Il libro era un'incognita e poi è stato un successo", ha fatto sapere la 23enne qualche giorno fa.

In merito al rapporto che ha con le colleghe influencer, la De Lellis ha detto delle cose che faranno sicuramente discutere: "Io ci lavorerei anche con loro, ma non sono molto amata. Sono loro a non essere mie amiche".

La romana, infine, ha ricordato che nel mese di ottobre o novembre tornerà in Tv alla guida di "Giortì", un programma tutto nuovo appena finito di registrare che andrà in onda su La 5.

In questo format, Giulia e Gemma Galgani si imbucheranno nelle feste Vip in giro per l'Italia e mostreranno al pubblico cosa accade dietro le quinte.