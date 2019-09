Oggi, venerdì 6 settembre, andrà in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Miss Italia 2019. Le emozioni diventano sempre più forti sia per le finaliste che per gli ospiti di questa sera. Tra questi ci sarà anche Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia 2014 che, per l'occasione, ha consegnato la fascia di Miss Social e ha raccontato le sue sensazioni prima di approdare sul palcoscenico del PalaInvent di Jesolo: "Che emozione essere qua.

Mi riporta tanti ricordi, quell'agitazione. Per tutte noi è un sogno che diventà realtà. Anche solamente partecipare ci rende principesse per un giorno".

Giulia alle finaliste di Miss Italia: 'Non mollate'

Come sappiamo, Giulia Salemi si classificò al terzo posto a Miss Italia 2014, ma il mancato trionfo non l'ha ostacolata ad avere successo nella sua vita professionale. Per questa ragione, la bella italo-persiana ha mandato un messaggio di supporto alle partecipanti del celebre concorso di bellezza italiano: "Ci vuole forza di volontà, impegno, determinazione e fortuna per concretizzare i propri sogni.

Non mollate, non fatevi abbattere". L'influecer si è detta onorata dell'invito e ha confessato: "Sono emozionata, sarà una serata magica". Poi, la giovane ha consegnato la fascia di "Miss Social 2019" alla numero 37, Myriam Melluso. Con quasi seimila seguaci su Instagram, Myriam aveva confidato di voler lavorare nel mondo dei nuovi media, quando si era presentata alla Prefinali. La ventenne calabrese ha ottenuto la fascia di Miss Social perché si è dimostrata capace di relazionarsi con grande destrezza sui social network.

La Salemi si confessa: 'Vorrei una tramissione tutta mia'

Tornando a Giulia Salemi, possiamo dire che è una ragazza piena di ambizioni. Infatti, in una recente intervista rilasciata a Lei, la giovane 26enne ha raccontato i suoi progetti lavorativi: "Ho diverse idee. Io lavoro molto sui social con una serie di collaborazioni anche inerenti al mondo della moda. Sicuramente sogno di avere prima o poi una trasmissione tutta mia, dove provare anche con una co-conduzione".

Al suo fianco vorrebbe avere un uomo molto ironico: "Mi piacerebbe Paolo Ruffini ed Enrico Papi". Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giulia si è dichiarata single e ha confessato come deve essere il suo uomo ideale: "Mi piacerebbe essere corteggiata. Non sopporto gli uomini superficiali". Insomma la Salemi ha dimostrato di essere una ragazza molto in gamba ed intelligente e sicuramente i corteggiatori non le mancano.

Chi riuscirà a far parte la testa alla bella italo-persiana facendo dimenticare la burrascosa storia con Francesco Monte? Magari ben presto avremo una risposta.