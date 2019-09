A pochi giorni dal debutto della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, Krista Vernoff ha offerto una panoramica piuttosto dettagliata sul futuro delle principali coppie del famoso Medical-Drama americano. Intercettata dai microfoni di TvLine, l'attenzione della showrunner si è subito concentrata su una delle relazioni più discusse e controverse delle ultime stagioni. Ci riferiamo, in particolare, alla coppia formata da Jackson Avery e Meggie Pierce.

Come anticipato nella trama ufficiale della 16x01, il chirurgo plastico - scomparso nella nebbia nel corso del finale di stagione - affronterà immediatamente le conseguenze della forte discussione avuta con la compagna durante la gita in campeggio. Una situazione che, stando alle parole della Vernoff, potrebbe seriamente compromettere il futuro della coppia. Ecco le sue parole:"Li abbiamo lasciati in un momento non molto buono ed è così che li ritroveremo.

La storia d'amore tra Jackson e Maggie è sempre stata fragile, ma quanto detto durante la lite in campeggio è davvero forte. La loro relazione potrebbe non sopravvivere. Quello che è stato detto sarà molto difficile da recuperare."

Spoiler Grey's Anatomy 16: Il futuro di Alex e Jo

Se dunque per Jackson e Maggie sembra arrivato il momento di capire cosa fare della loro relazione, anticipazioni più rassicuranti riguardano la coppia formata da Alex e Jo.

Nonostante ciò, come da tradizione, non mancheranno problemi anche per i neo-sposini.

In particolare, stando alle dichiarazioni della showrunner, pare che il chirurgo pediatrico sarà parecchio destabilizzato e preoccupato per i recenti problemi psichiatrici accusati dalla moglie: "Potrebbe essere spaventoso per Alex soprattutto perchè in passato ha avuto a che fare con donne che hanno avuto problemi mentali.

Quindi, ovviamente, quando inizierà la nuova stagione, Alex sarà molto scosso. Per questo motivo è difficile sapere esattamente come si evolverà la loro relazione."

Nonostante ciò, pare che dal punto di vista strettamente personale la Wilson affronterà un percorso di rinascita "molto bello" che verrà mostrato con molta onestà e chiarezza durante tutto l'arco della prima parte di stagione.

Nuove incomprensioni tra Levi e Nico

L'ultima coppia su cui si è concentrata Krista Vernoff è quella formata dallo specializzando Levi Schmitt e dal dottor Nico Kim.

La prima storia d'amore omosessuale maschile ha avuto, nel corso della precedente stagione, numerosi alti e bassi ma i due uomini sembravano aver trovato, finalmente, un punto di incontro. Nonostante Levi sia finalmente uscito allo scoperto con la sua famiglia, presentando il compagno alla madre, pare che le differenze caratteriali tra i due uomini continueranno ad emergere provocando ulteriori discussioni: "Anche se la relazione sta andando avanti, continueranno a scoprire che sono due persone programmate in modo molto diverso".