Mancano poco più di due settimane al ritorno della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Il 26 settembre, in America, partirà infatti l'edizione 2019/2020 del Medical-Drama più longevo della televisione americana. Una lunga attesa resa ancor più dura dai recenti spoiler trapelati del set e dalle dichiarazioni dei vari protagonisti. In particolare, dopo il rilascio del promo della 16x01, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata sul futuro di Meredith Grey.

La protagonista, smessi i panni da chirurgo, si dedicherà infatti a dei lavori socialmente utili come diretta conseguenza della frode assicurativa commessa nelle ultime puntate della scorsa stagione. Una nuova avventura che, stando alle parole della showrunner, non si esaurirà nel giro di pochi episodi, ma si dipanerà lungo tutto l'arco della prima parte di stagione. Alla luce delle recenti dichiarazioni di Krista Vernoff sono, inoltre, emersi ulteriori particolari.

Non solo un salto temporale, piuttosto consistente, ma anche nuovi problemi nella coppia formata dalla Grey e DeLuca. Ecco le parole della sceneggiatrice:

"Devono esplorare la complessità di una nuova relazione dopo il licenziamento di Meredith e il fatto che abbia infranto la legge. Le conseguenze delle decisioni che ha preso durante la scorsa stagione, causeranno molti fattori di stress e questo peserà parecchio sulla loro freschissima relazione."

Jackson Avery verrà ritrovato nella 16x01 di Grey's Anatomy

Nonostante l'annuncio del salto temporale, la Vernoff ha però assicurato che i temi rimasti in sospeso nel finale della scorsa edizione verranno affrontati con minuzia di particolari.

Questo a partire dalla storyline di Jackson Avery che si risolverà proprio nel corso della season première. Come mostrato nel trailer, infatti, il bel chirurgo plastico verrà ritrovato sul fondo di una scarpata. Una situazione complessa che coinvolgerà anche i componenti della Stazione 19. La 16x01 (intitolata "Nothing Left to Cling to") sarà, infatti, teatro di un crossover con il secondo spinoff di Grey's Anatomy: Station 19. A ritrovare l'erede dell'impero Avery sarà proprio Victoria Huges anche se le condizioni del chirurgo rimangono ad oggi avvolte nel mistero.

Programmazione italiana Grey's Anatomy: dal 28 ottobre la stagione 16

Se, dunque, la sedicesima stagione di Grey's Anatomy partirà giovedì 26 settembre in America, i fan italiani dovranno aspettare molto di più per assistere alle nuove avventure dei più famosi medici di Seattle. Fox Life (Canale 114 di Sky), network italiano che trasmette gli episodi inediti del Medical-Drama, ha infatti comunicato che la season première andrà in onda solo a partire da lunedì 28 ottobre alle 21.00.