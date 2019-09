Il medical drama più longevo della televisione si prepara a tornare sia sugli schermi americani che su quelli italiani. La première della sedicesima stagione andrà in onda negli Stati Uniti il 26 settembre sul canale ABC, mentre in Italia debutterà su FoxLife il 28 ottobre. Il promo diffuso dall'emittente statunitense ha dato qualche assaggio di ciò che il pubblico vedrà. Meredith Grey pulisce le strade di Seattle svolgendo lavori socialmente utili, di sicuro, come pena da scontare per le azioni commesse nella quindicesima stagione, quando frodò l'assicurazione per curare una bambina immigrata che ne era sprovvista.

Inoltre, il teaser mostra la squadra di Station 19 impegnata nelle ricerche di Jackson, scomparso nella nebbia alla fine della quindicesima stagione. Secondo le anticipazioni rilasciate dalla showrunner Vernoff, nell'episodio 16x01, dopo un inizio che si allaccerà alle vicende accadute al termine dell'ultimo season finale, il tempo inizierà a scorrere più velocemente e si susseguiranno vari eventi in tempi diversi in modo da assistere, nell'arco dell'episodio, ad un evidente salto temporale.

La stagione 16 di Grey's Anatomy su FoxLife dal 28 ottobre

Grey's Anatomy debutterà negli Stati Uniti il 26 settembre su ABC e circa un mese dopo anche in Italia sulla piattaforma di Sky sul canale FoxLife. Lunedì 28 ottobre la serie tv con protagonista la dottoressa Grey farà coppia con This is Us 4. Anche quest'anno i telespettatori italiani potranno seguire il famoso medical drama quasi in contemporanea con gli Usa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La showrunner Krista Vernoff ha rivelato in un'intervista che il primo episodio della nuova stagione inizierà esattamente dove si era conclusa la precedente ma subito dopo ci sarà un salto temporale, scandito da una serie di eventi che accadranno in tempi diversi. Perciò, alla fine dei 40 minuti l'episodio avrà subìto un considerevole spostamento in avanti rispetto ai momenti iniziali.

Nel promo di Grey's Anatomy 16 anche la squadra di Station 19

Con il divertente omaggio ad 'Orange is the New Black' (il famoso show ambientato in un carcere femminile), il promo di Grey's Anatomy 16 si apre con Meredith che sta svolgendo lavori socialmente utili.

Nello specifico, si vede la dottoressa Grey pulire le strade di Seattle nelle vesti di 'spazzina' e non le risulta affatto facile visto che la vincitrice dell'Harper Avery é un volto molto conosciuto. Alex Karev e Richard Webber sono stati anch'essi licenziati e la Bailey lo comunica agli altri medici.

Il teaser si conclude con le ricerche di Jackson, scomparso nella nebbia mentre si trovava con Maggie, ad opera della squadra di Station 19 che è accorsa in loro aiuto.

La presenza dei vigili del fuoco di Seattle non fa che rafforzare il concetto di un unico universo in cui possano proseguire di pari passo le vicende del Grey/Sloan Memorial Hospital e della Caserma 19 di Seattle.