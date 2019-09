Il 26 settembre, sulla ABC, debutterà la sedicesima stagione del Medical-Drama più longevo della televisione americana: Grey's Anatomy. A pochi giorni dalla messa in onda della season premiére, gli spoiler e le anticipazioni hanno invaso il web proponendo uno scenario inusuale per quanto riguarda la storyline che interesserà l'amatissima Miranda Bailey. Come rivelato alcuni giorni fa dal promo ufficiale della prima puntata, la "Nazista" farà i conti con le conseguenze della frode assicurativa messa in atto da Meredith Grey. Come evidenziato nel breve filmato, Catherine Fox avrà una conversazione privata con Tom.

Lontano dagli sguardi indiscreti della Bailey, la moglie di Richard Webber affiderà il ruolo di capo di chirurgia al suo amico storico. Un'indiscrezione confermata dalle successive scene in ascensore che ritraggono Tom e Owen discutere sulla nuova posizione di potere assunta dal neurochirurgo. Con la sua proverbiale sfrontatezza, Koracick informerà infatti il suo rivale in amore che il ruolo di capo non appartiene più alla Bailey.

Spoiler Grey's Anatomy 16x01: Teddy Altman ha una crisi di panico

Se, dunque, Tom Koracick si appresta a vivere un periodo estremamente positivo dal punto di vista lavorativo, il neurochirurgo non avrà altrettanta fortuna in campo amoroso. Come anticipato nella season finale della quindicesima stagione, la sua compagna Teddy ha confessato il proprio amore ad Owen Hunt. Un sentimento ricambiato che ha suggellato l'inizio della loro relazione subito dopo la nascita della loro primogenita Allison.

Un avvenimento che - seppur rallegrerà la coppia - sconvolgerà la vita dei due chirurghi. Owen e Teddy, infatti, faticheranno a conciliare i loro impegni lavorativi con la nuova vita da genitori. La Altman, in particolare, sarà molto provata dalla nascita della sua bambina tanto da mostrare, fin da subito, un'evidente crisi di panico. Il cardiochirurgo, in preda all'ansia, si rifiuterà addirittura di tornare a casa con il suo compagno preferendo rimanere nella sua stanza d'albergo.

Jackson Avery, gravemente ferito, viene trasportato d'urgenza in ospedale

L'ultima storyline sulla quale si concentra il promo della 16x01 di Grey's Anatomy riguarda Jackson Avery. Il chirurgo plastico, come mostrano le immagini, verrà ritrovato in fondo ad un dirupo. A prestargli i primi soccorsi saranno la compagna Maggie Pierce e il vigile del fuoco Vic Huges che lo trasporteranno d'urgenza in ospedale.

Ad attenderlo l'intero team del Grey-Sloan Memorial che combatterà fino allo stremo pur di salvare la vita dell'amico gravemente ferito. In attesa di scoprire quale sarà il futuro dell'erede degli Avery ecco il promo ufficiale della 16x01, in onda il 26 settembre in America: