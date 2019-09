Ieri Eva Henger è stata ospite di Domenica Live per raccontare a Barbara D'Urso degli episodi davvero sconcertanti che riguardano sua figlia Mercedesz e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Stando alle dichiarazioni dell'ex attrice di film per adulti, la relazione tra sua figlia e l'ex tronista di Uomini e Donne non sarebbe basata sull'amore ma sulla violenza verbale e fisica. Inoltre, l'ex naufraga ha aggiunto che Lucas avrebbe minacciato di suicidarsi e avrebbe portato Mercedesz a fare qualcosa che non voleva. La conduttrice partenopea è rimasta piuttosto incredula per le parole della sua ospite e ha voluto approfondire l'argomento.

Eva Henger su Lucas Peracchi: 'Lui ha picchiato mia figlia'

Eva Henger, ospite a Domenica Live, ha esordito così: "Un giorno Mercedesz mi ha chiamato e mi ha detto che Lucas le aveva alzato le mani e spaccato il cellulare. Il giorno dopo mia figlia ha giustificato tutto dicendomi che voleva dare un'altra possibilità al suo fidanzato". Poi, l'ex attrice pornografica ha raccontato che la situazione sembrava cambiata: "Un giorno lui è venuto a casa mia in Ungheria, è scoppiato a piangere e io l'ho perdonato dicendogli che forse avevo sbagliato.

La storia è andata avanti molto bene ma quest'estate è accaduta una cosa terribile. Mia figlia mi ha detto che le botte non erano terminate". Come se non bastasse, la Henger ha aggiunto altri dettagli sulle violenze che Lucas Peracchi avrebbe usato contro sua figlia: "È accaduta una cosa gravissima, molto più grave delle botte. Lui le ha fatto fare una cosa controvoglia". Insomma la donna non ha voluto specificare la cosa grave che avrebbe fatto Lucas a Mercedesz, ma ha raccontato soltanto che lui avrebbe riservato lo stesso trattamento alla sua ex fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Mercedesz sarebbe succube di Lucas Peracchi

Poco tempo fa, Eva Henger ha raccontato che non ha più rapporti con sua figlia Mercedesz e la causa sarebbe il fidanzato Lucas Peracchi, che l'avrebbe tagliata fuori dalla sua famiglia e dai suoi affetti. "Lei è succube di lui. Magari l'avesse tradita o l'avesse soltanto menata, come fa spesso. Preferisco non parlarne perché è una questione troppo delicata" ha dichiarato l'ex attrice porno ai microfoni del settimanale Nuovo Tv.

Poi la donna ha aggiunto: "Comprendo che l'amore crea dipendenza da una persona, però nessuno dovrebbe dare la possibilità a qualcun altro di privarlo della propria dignità. La relazione tra mia figlia e Lucas è tossica e non ha niente a che vedere con quella idilliaca mostrata dalle loro foto sui social". Insomma come replicherà Lucas a tali dichiarazioni? Non ci rimane che scoprirlo prossimamente.