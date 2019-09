Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con le repliche de "Il commissario Montalbano", la fiction tv basata sui racconti omonimi di Andrea Camilleri. Lunedì 16 settembre, infatti, verrà riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio giù andato in onda nel 2002, "Il senso del tatto". Il mini film in questione è ispirato a 2 diversi racconti della raccolta "Gli arancini di Montalbano" cioè ad "Amore e fratellanza" e "Sequestro di persona". Per chi non avrà la possibilità di rivedere l'episodio su Rai 1, potrà sempre visionarne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica de 'Il commissario Montalbano'

Nello specifico, si segnala che la replica dell'episodio "Il senso del tatto" sarà facilmente reperibile su Rai Play, il catalogo online della Rai. Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione dedicata a Montalbano, in cui sono caricati i video di tutti gli episodi della serie già andati in onda, dal primo all'ultimo. Da ricordare, che le repliche presenti su Rai Play sono disponibili solo agli utenti registrati, quindi è necessario registrarsi gratuitamente alla piattaforma prima di provare a vedere qualsiasi programma.

Dopo averlo fatto, sarà possibile anche scaricare un'app tramite la quale vedere le repliche anche sugli smartphone e i dispositivi mobili di ultima generazione.

La sinossi ufficiale dell'episodio di Montalbano del 16 settembre

La trama ufficiale di "Il senso del tatto" ci segnala che il commissario Montalbano sarà impegnato nelle indagini sul decesso di un non vedente di nome Enea Silvio Piccolomini, morto a causa di una dose troppo eccessiva di barbiturici.

L'uomo viveva in casa da solo, fatta eccezione per il suo cane guida, Orlando, che, perso il suo padrone, verrà affidato alle cure di Montalbano. Quest'ultimo, accompagnato dalla fidanzata Livia e dal suo nuovo amico a 4 zampe, si recherà sull'isola di Levanza per poter interrogare la sorelle ed il cognato della vittima, proprietari di una locanda. Il tutto si complicherà, però, quando il cane della vittima scomparirà in circostanze misteriose.

A quel punto i sospetti di Montalbano non saranno più concentrati sui familiari della vittima ma sull'associazione benefica che lo assisteva molto da vicino. Nel frattempo, fra un'indagine e l'altra, il commissario riuscirà a trovare il tempo per trasformare un viaggio di lavoro in una finta vacanza in cui lui e Livia potranno finalmente trascorrere del tempo insieme senza problemi. La situazione, però, peggiorerà quando Montalbano sarà costretto ad interrompere la vacanza con Livia per ritornare al suo lavoro.

A quel punto, la giovane deciderà di far ingelosire il suo fidanzato per ripicca.