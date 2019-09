Raiuno ha inaugurato la stagione delle fiction con Il commissario Montalbano. Non si tratta di inediti, bensì di un ciclo di episodi in replica riproposti al pubblico per rendere omaggio allo scrittore Andrea Camilleri e al regista Alberto Sironi, scomparsi quest'estate. Dopo i due film tv inediti trasmessi a febbraio (L'altro capo del filo e Un diario del '43) e gli episodi in replica andati in onda in primavera, quest'anno, anche in autunno, il Commissario dei record manterrà alta la bandiera della Rai contro la concorrenza.

Il 9 settembre Rai Uno ha trasmesso l'episodio della terza stagione La gita a Tindari (2001). Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, la celebre serie poliziesca dovrebbe andare in onda ogni lunedì in prima serata. Una prima eccezione, però, si avrà già la prossima settimana quando andranno in onda due repliche di Montalbano, il 15 e il 16 settembre. La programmazione prevede la messa in onda degli episodi Tocco d'artista (domenica 15) e Il senso del tatto (lunedì 16).

Doppio appuntamento con Il commissario Montalbano: il 15 settembre Tocco d'artista, il 16 Il senso del tatto

La Rai il 9 settembre ha iniziato a trasmettere le repliche di alcuni episodi de Il commissario Montalbano, di cui è ancora sconosciuta la lista dei film tv che verranno riproposti, ad eccezione dei primi tre: La gita a Tindari, già andata in onda lunedì 9, Tocco d'artista e Il senso del tatto che saranno trasmessi, rispettivamente, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'intenzione della Rai è quella di celebrare il lavoro ventennale di Camilleri e Sironi, senza però perdere di vista lo scontro con la concorrenza, cercando di fare le scelte giuste per contrastare i programmi Mediaset. La decisione di raddoppiare la prossima settimana l'appuntamento con Il commissario Montalbano sembra essere una mossa strategica per sottrarre alcuni telespettatori al debutto di Live - Non è la D'Urso che avverrà proprio domenica 15.

Montalbano in replica in attesa dei nuovi episodi in onda nel 2020

Mentre il pubblico italiano si gode gli episodi in replica de Il commissario Montalbano, sono stati girati i tre nuovi episodi della 14esima stagione il cui debutto avverrà nel 2020. Si tratterà di due film tv tratti dai romanzi La rete di protezione (2017) e Il metodo Catalanotti (2018) e di un terzo episodio che mostrerà i momenti più noti della coppia formata da Salvo Montalbano e Livia Burlando.

Ne La rete di protezione il commissario di Vigàta si occuperà di un caso avvenuto nel passato e farà i conti con la sua poca esperienza con i social network. Ne Il metodo Catalanotti Montalbano indagherà su una doppia morte, tra cui quella di un regista teatrale che faceva anche l'usuraio.