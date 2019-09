Il commissario Montalbano andrà in onda eccezionalmente stasera 15 settembre con l'episodio 'Tocco d’artista', il film tv che insieme a 'La gita a Tindari' compone la terza stagione della serie. Rai 1 riproporrà in prima serata dalle ore 21,25 circa un vecchio caso trasmesso per la prima volta nel 2001, a distanza di due anni dalla nascita del personaggio televisivo che aveva debuttato nel 1999 con 'Il ladro di merendine'.

Il commissario che da vent'anni colleziona milioni di spettatori, nato dalla mente creativa di Andrea Camilleri, deve risolvere un complicato caso di omicidio in cui la vittima è un noto orafo di Vigàta.

Ancora una volta Luca Zingaretti vestirà i panni di Salvo Montalbano che risolverà il caso avvalendosi dell'aiuto del suo team composto dal vice commissario Augello (Cesare Bocci), l'ispettore Fazio (Peppino Mazzotta), gli agenti Galluzzo (Davide Lo Verde) e Catarella (Angelo Russo) e il dottor Pasquano (Marcello Perracchio).

Il commissario Montalbano: trama dell'episodio 'Tocco d'artista'

La trama dell'episodio 'Tocco d’artista' ruota intorno alla morte di Alberto Larussa, un noto orafo di Vigàta ritrovato carbonizzato nel laboratorio di casa sua. Mentre la polizia sospetta si tratti di un suicidio, Augello indaga sulla morte di un elettricista il cui cadavere è stato rinvenuto da una sua amica. Il commissario Montalbano non è convinto che si sia trattato di un suicidio e vuole continuare le indagini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dopo aver fatto perquisire la casa dell'orafo, la polizia trova un album di foto strappate, una pistola e un testamento olografo il cui beneficiario è il fratello della vittima, Giacomo Larussa, proprietario anche dell'auto vista nella proprietà dell'orafo prima della sua morte. L'uomo viene arrestato perchè sospettato dell'omicidio del fratello mentre viene fuori da una perizia calligrafica che il testamento è un falso.

La situazione peggiora per il sospettato quando alcuni testimoni riferiscono di aver sentito un litigio la notte dell'omicidio. Nonostante queste prove il commissario è convinto che manchi sempre qualcosa per risolvere il caso perchè non tutto è come sembra. Per chiarire il giallo si mette a indagare su come molti anni prima Alberto Larussa rimase paralizzato e scopre nuovi dettagli che lo portano alla risoluzione del caso.

Il commissario Montalbano in streaming su RaiPlay

Come tutti gli altri episodi de Il commissario Montalbano, anche 'Tocco d'artista' può essere seguito in diretta sul sito di RaiPlay. Se invece si vuole rivedere l'episodio è possibile visionare il contenuto dopo la messa in onda di stasera 15 settembre. I telespettatori, dopo essersi registrati, possono navigare sul sito di RaiPlay e scegliere se guardare il programma in diretta o se in streaming on demand dal giorno dopo.

In alternativa al sito è possibile scaricare l'applicazione ufficiale e visualizzare gli episodi anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone.