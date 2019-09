La stagione televisiva di Rai1 per la prima volta verrà inaugurata da una serie in replica. Si tratta di una fiction che dopo 20 anni e 13 stagioni continua a macinare ascolti, anche se gli episodi trasmessi non sono degli inediti: Il commissario Montalbano.

In attesa dei nuovi film tv in programma nel 2020, Rai Uno riproporrà un ciclo di episodi in replica della serie italiana tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il celebre scrittore scomparso lo scorso luglio.

La messa in onda delle repliche era già stata annunciata più di un mese fa per omaggiare sia Camilleri che il regista Alberto Sironi, morto anch'egli questa estate.

Inizialmente prevista a fine settembre, la messa in onda delle repliche è stata anticipata a lunedì 9. Stando a delle indiscrezioni, la decisione è stata presa per contrastare il debutto del reality 'Temptation Island Vip' in onda su Canale 5.

La Rai, salvo cambiamenti di palinsesto, ha deciso di proporre le repliche fino al 28 ottobre. Il primo episodio trasmesso il 9 settembre sarà 'La gita a Tindari'.

Dal 9 settembre torna in replica Il commissario Montalbano in onore di Camilleri e di Sironi

Rai Uno trasmetterà a partire dal 9 settembre in prima serata la replica di alcuni episodi de Il commissario Montalbano. La serie è tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, morto nel luglio scorso mentre erano in corso le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda nel 2020.

Ironia della sorte, nel mese di agosto è scomparso anche il regista della serie, Alberto Sironi.

La Rai ha deciso di onorare la loro memoria riproponendo alcuni episodi della fiction che colleziona sempre ottimi ascolti anche se non si tratta di inediti. ll famoso commissario di Vigàta, nato dalla penna di Camilleri, ha fatto la sua prima apparizione nella trasposizione televisiva nel 1999 con l'episodio 'Il ladro di merendine', tratto dall'omonimo romanzo del 1996.

Da allora sono trascorsi 20 anni e sono stati realizzati 34 episodi che hanno fatto la storia delle Serie TV made in Italy. Per rendersi conto dell'enorme consenso di pubblico basta guardare i dati auditel dello scorso febbraio, quando uno degli episodi inediti è stato visto da più di 10 milioni di telespettatori registrando uno share del 43%.

Camilleri è scomparso ma non la sua genialità: un romanzo postumo e gli episodi inediti nel 2020

Andrea Camilleri si è spento all'ospedale Santo Spirito di Roma nel luglio di quest'anno lasciando sgomenti parenti, amici e fedeli lettori.

Il pubblico appassionato dello scrittore agrigentino non resterà però orfano della sua genialità. Un nuovo romanzo sul commissario Montalbano è infatti in attesa di essere pubblicato. Anni fa Camilleri lo aveva consegnato all'editore Sellerio con l'accordo che lo pubblicasse soltanto dopo la sua morte.

Inoltre, sono stati girati tre nuovi episodi che debutteranno su Rai1 nel 2020. Nell'attesa degli inediti, il pubblico potrà godere delle repliche in onda dal 9 settembre.

Il primo episodio trasmesso sarà 'La gita a Tindari', tratto da un romanzo del 2000 e andato in onda nel 2001.