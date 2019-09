Il Commissario Montalbano torna ad essere protagonista della prima serata del lunedì, garantendo come sempre buoni ascolti a Rai 1 nonostante la sfida con Temptation Island Vip 2 di Canale 5. Nelle scorse settimane, infatti, la fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri è riuscita ad avere la meglio, nonostante fosse in replica, del docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Questa sera, 30 settembre dalle ore 21:25, si tornerà con un episodio già trasmesso negli anni scorsi e intitolato 'La vampa d'agosto', tratto dall'omonimo libro uscito nel 2006.

Salvo Montalbano e gli altri abitanti di Vigata dovranno affrontare la calura del mese più caldo dell'anno. Per tale motivo, il protagonista sarà ospite insieme a Livia della villetta presa in affitto da Augello a Montereale. Ma dovrà subito fare i conti con nuovi inconvenienti che sfoceranno con il ritrovamento di un corpo di una ragazza non lontano dall'abitazione delle vacanze.

Il ritrovamento del corpo di una ragazza

Le anticipazioni della puntata de Il Commissario Montalbano 'La vampa d'agosto' di stasera 30 settembre si concentrano sugli inconvenienti che Salvo e i suoi amici dovranno affrontare durante la breve vacanza a Montereale.

Dall'invasione di scarafaggi, fino alla presenza di ragni e topi, per non dimenticare la misteriosa sparizione del figlio di Augello.

Grazie all'aiuto di un gatto randagio, il bambino verrà trovato in breve tempo non lontano dalla villetta delle vacanze. Si troverà in una piccola cavità sotto la casa, che avrà al suo interno anche un baule. Aprendolo, Montalbano farà una sconvolgente scoperta ovvero il corpo senza vita di Rina, una ragazza sedicenne scomparsa sei anni prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fin dall'inizio, non ci saranno dubbi sul fatto che Rina sia stata uccisa e i sospetti ricadranno su un giovane tedesco, figlio del proprietario della casa in cui il corpo è stato trovato.

Salvo conosce Adriana, gemella di Rina

Insieme alle indagini riguardanti la morte della ragazza di soli sedici anni, le anticipazioni de Il Commissario Montalbano di questa sera segnalano una sbandata sentimentale per Salvo.

Nel cercare di ricostruire gli avvenimenti precedenti la morte di Rina, il Commissario farà la conoscenza di Adriana (interpretata da Serena Rossi), ovvero la sorella gemella della ragazza uccisa. Si tratterà di una giovane bellissima, che mostrerà subito un forte interesse nei confronti di Salvo. E anche lui, faticherà a nascondere l'attrazione per Adriana, segnando di fatto una fase di crisi nel suo rapporto con Livia.

Il tradimento, infatti, potrebbe essere vicino così come le inevitabili conseguenze del fatto.