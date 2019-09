La seguitissima serie televisiva Il Paradiso delle Signore che ha regalato numerose emozioni ai telespettatori di Rai 1, a breve tornerà a sorprendere. A partire dal 14 ottobre 2019, il pubblico scoprirà se le storie rimaste in sospeso avranno una continuazione. Uno storico personaggio femminile subirà una vera evoluzione: si tratta di Agnese Amato, che non sarà più vista come una donna solitaria interessata soltanto alla sua famiglia, visto che troverà la sua dolce metà.

A rendere felice la madre di Tina, Antonio e Salvatore, sarà il new entry Armando, che le farà vivere una vera rinascita facendo breccia nel suo cuore.

Armando fa innamorare Agnese Amato

Ormai è ufficiale, la soap opera pomeridiana tornerà ad appassionare a partire dal 14 ottobre 2019. Il ciclo della quarta stagione sarà composto da ben 160 episodi inediti. Tra le tante novità delle nuove puntate, sarà il personaggio di Agnese (Antonella Attili) a stupire sicuramente più di tutti gli altri.

Prima, però, è bene fare un riepilogo su quanto accaduto nella scorsa stagione. La signora Amato ha sempre dimostrato di essere una donna tradizionale legata ai valori antichi, e influenzata certamente dal suo passato. La figlia Tina infatti sin da subito fece sapere alle sue amiche, che sua madre prima di farla trasferire nel capoluogo lombardo, non è mai uscita dal paese. Dopo varie discussioni, Agnese ha fatto un grande sforzo, permettendo alla figlia di presentarsi al matrimonio di Antonio ed Elena in compagnia di Sandro Recalcati.

La capofamiglia per la precisione non ha mai accettato il fatto che il frutto del suo sangue abbia intrapreso una relazione sentimentale con un uomo sposato. È proprio così, Agnese oltre a rimarcare più volte l’assenza del padre dei suoi figli, ha sempre avuto la stessa visione del mondo. Nei nuovi appuntamenti, la madre di Tina, Antonio e Salvatore, avrà finalmente un cambiamento radicale dal punto caratteriale.

La donna dopo aver accolto il parente Rocco Amato in arrivo dalla Sicilia, avrà una vera e propria rinascita personale. A dare una scossa alla vita di Agnese sarà il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi), che la farà innamorare.

Trame dei nuovi episodi della 4^ stagione: varie coppie saranno in crisi

Tutti coloro che hanno seguito le travolgenti vicende del grande magazzino milanese, presto scopriranno quale sarà il loro prosieguo dopo un salto temporale.

Nella nuova stagione della serie televisiva daily che ancora una volta sarà incentrata sull'emancipazione femminile, varie coppie saranno in disaccordo. Gabriella dopo essersi realizzata professionalmente vivrà un periodo di crisi con il fidanzato Salvatore. Anche la storia d’amore tra Roberta e Federico non sarà rose e fiori. Le Pellegrino durante l’assenza del suo amato, si getterà tra le braccia di Marcello Barbieri.

Riccardo sempre più esausto per via dei continui diverbi avuti con il padre Umberto sarà pronto a rinascere, ma questa volta al suo fianco invece di Nicoletta avrà la new entry Angela Barbieri. Vittorio e Marta proprio quando saranno felici, soffriranno per non poter avere figli. Per terminare la famiglia Amato ospiterà Rocco, un cugino siciliano, invece il rapporto tra Luciano e la moglie Silvia prenderà una brutta piega ulteriormente.