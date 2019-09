Manca ormai solo un mese alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione della soap di Rai Uno Il paradiso delle signore, in versione Daily, che andrà in onda a partire da lunedì 14 ottobre alle ore 15:40. Nella quarta stagione della serie sono attese molte novità e colpi di scena, a partire dall'arrivo dei nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri faticosamente acquisiti dai protagonisti della fiction.

Tra questi la giovane Angela Barbieri, interpretata da Alessia Debandi, che sarà legata strettamente alle vicende che riguarderanno il rampollo della casata Guarnieri, Riccardo. Invece Marcello Barbieri, fratello di Angela interpretato da Pietro Masotti, sconvolgerà la vita della saggia e responsabile commessa del Paradiso Roberta.

Nella nuova stagione Alessia Debandi interpreterà Angela Barbieri

Grandi novità attendono la famiglia dei Guarnieri, e in particolare il giovane Riccardo, nella nuova stagione de Il paradiso delle signore.

Al termine della scorsa stagione Riccardo e Nicoletta sembravano sul punto di ricongiungersi dopo la nascita della loro piccola Margherita. Nella quarta stagione, invece, non sembra esserci nessun lieto fine in vista per la travagliata storia d'amore tra la giovane Cattaneo e il ricco discendente dei Guarnieri. La fine definitiva della loro relazione sarà motivo di grande dolore per Riccardo che vivrà una dura crisi esistenziale e diverrà cinico spietato e sempre in conflitto con il padre Umberto, ma presto potrebbe arrivare anche per lui un nuovo grande amore che gli farà voltare pagina una volta per tutte.

A fargli perdere la testa sarà la cameriera Angela Barbieri (Alessia Debandi). Quest'ultima farà tornare a vivere il giovane Guarnieri che scoprirà grazie a lei la possibilità di rimettersi in gioco dopo la delusione causatagli dal suo amore per Nicoletta. Nella serie, inoltre, Angela sarà la sorella di un'altra new entry della soap ovvero Marcello Barbieri.

Pietro Masotti sarà Marcello Barbieri

Nel corso della prima edizione de Il paradiso delle signore daily i fan hanno assistito alla nascita della storia d'amore tra Roberta, commessa del Paradiso e studentessa di ingegneria e Federico Cattaneo, aspirante scrittore.

La gioia dei due, però, viene interrotta dalla notizia dell'imminente partenza per il fronte di Federico. Nella nuova stagione l'idillio tra il giovane Cattaneo e la studiosa Roberta viene messo a dura prova dall'arrivo di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), un ragazzo molto diverso dal fidanzato della Venere, spericolato e fuori dagli schemi. Proprio la forte personalità di Marcello farà perdere la testa a Roberta che sarà completamente travolta dalla passione per la prima volta nella sua vita.

Ben presto, però, dovrà fare i conti con il ritorno a Milano dal servizio militare di Federico. Solo allora i telespettatori potranno scoprire cosa ne sarà della storia d'amore tra i due giovani.