Variazione in vista nella programmazione della serie il paradiso delle signore 3, in replica tutti i pomeriggi estivi su Rai 1. La puntata di oggi 3 settembre, infatti, non andrà regolarmente in onda per lasciare spazio ad una partita di calcio femminile. I telespettatori potranno ritrovare le vicende del grande magazzino a partire da domani anche se con un'accortezza in più: l'episodio saltato non verrà recuperato e chi lo vorrà seguire dovrà vederlo in streaming nel sito ufficiale della Rai.

Le trame, infatti, ripartiranno dalla puntata numero 153 per mantenere intatta la programmazione fino all'inizio dei palinsesti autunnali. C'è, infatti, già una nuova data per l'inizio della quarta stagione in onda a partire dal 14 ottobre.

Cancellata la puntata del 3 settembre

Brutte notizie per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore che oggi 3 settembre vedranno la serie italiana sostituita da una partita di calcio.

Alla stessa ora, infatti, verrà trasmesso l'incontro della Nazionale Femminile italiana contro la Georgia, valevole per il torneo di qualificazione ai Campionati Europei 2020. Tale cancellazione potrà essere recuperata soltanto in streaming sul sito Rai Play, dove verrà caricata la puntata numero 152. In essa, Clelia riprenderà a lavorare al Paradiso mentre Adelaide parlerà con i suoi nipoti e li informerà dell'intenzione di Umberto di sposare Andreina. Tale notizia farà preoccupare Marta, convinta che la donna non sia affatto sincera e voglia fare del male sia al padre che a Vittorio. Tra i tanti dubbi, ci sarà tempo anche per i preparativi della Pasqua che entreranno nel vivo ai magazzini.

La nuova stagione partirà il 14 ottobre

Le repliche della terza stagione de Il Paradiso delle Signore proseguiranno anche nei prossimi giorni, in vista della ripartenza della normale programmazione di Rai 1. A partire dal 14 ottobre prenderà il via anche la quarta e insperata stagione della serie, che inizialmente sembrava destinata ad una criticatissima cancellazione. Le riprese sono cominciate lo scorso agosto, con nuove trame avvincenti e soprattutto l'entrata in scena di attori già noti al pubblico della televisione italiana.

Tra di essi va segnalata la partecipazione di Pietro Genuardi, già noto per avere prestato il volto a Ivan Bettini nella soap di Canale 5 Centovetrine. Spazio anche alle new entries Ludovica Coscione e Magdalena Grochowska, attualmente interprete di Nadia nell'altra soap Rai Un posto al sole. La quarta stagione sarà composta da 160 episodi che dovrebbero proseguire fino al prossimo maggio 2020, con l'obiettivo di rinnovare gli ottimi ascolti dello scorso anno.