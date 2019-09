Il Paradiso delle Signore sta per tornare. La lunga attesa dei telespettatori, che hanno fortemente voluto la quarta stagione della soap di Rai 1, sta per finire. Dal 14 ottobre, infatti, il grande magazzino di Milano riaprirà i battenti, riservando ai suoi telespettatori tante nuove avventure. Le novità saranno molteplici e riguarderanno non solo il cast e la trama, ma anche il set di registrazione.

Il Paradiso delle Signore 4: il set è stato rinnovato

Tra le novità che sono emerse dalle ultime anticipazioni, il set deI Paradiso delle Signore, riguardante in particolar modo il grande magazzino, avrà un aspetto rinnovato. Le pareti, infatti, sono state dipinte di rosa e anche lo spogliatoio delle Veneri avrà nuovi colori che porteranno nuova luce. Come sempre, quest'ultimo avrà un ruolo fondamentale nella trama della soap, visto che sarà il luogo delle confidenze delle ragazze.

Un'altra novità del set de Il Paradiso delle Signore riguarderà l'apertura del nuovo Cinema Corso.

Per quanto riguarda le new entry nel cast, invece, uno dei personaggi più attesi è quello di Armando, interpretato da Pietro Genuardi. Il noto attore di Centovetrine e Sacrificio d'amore è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. Nella soap prodotta da Aurora Tv e Giannandrea Pecorelli, Genuardi interpreterà il nuovo magazziniere del Paradiso.

Le anticipazioni rivelano che sarà anche il nuovo amore di Agnese.

Ovviamente, la vita sentimentale e lavorativa dei protagonisti sarà al centro di tutto. Marta e Vittorio si sposeranno, ma le difficoltà non finiranno: i due, infatti, avranno dei problemi a diventare genitori. Roberta vivrà un'intensa storia d'amore con Marcello Barbieri: come reagirà il suo fidanzato Federico?

Nicoletta sposerà il dottore, ma sarà ancora innamorata del Guarnieri

Il giovane Riccardo Guarnieri dovrà rinunciare alla sua amata Nicoletta e dedicherà le sue attenzioni alla nuova arrivata Angela Barbieri.

La giovane Cattaneo, invece, sposerà Cesare, ma continuerà a essere innamorata del padre di suo figlio. Cosa sarà della coppia che nella scorsa stagione ha tanto appassionato i fan?

All'interno del grande magazzino arriveranno anche altri nuovi personaggi: oltre ad Armando, il magazziniere, ci saranno delle nuove Veneri. La capo commessa di quest'anno sarà Francesca Molinari, interpretata da Sofia Taglioni, e tornerà Elsa Tadini, la creativa che nelle prime due stagioni della soap ha conquistato tutti con la sua indipendenza e il suo carattere forte.

Le storie dei personaggi, nel corso della nuova stagione, serberanno sicuramenete molte sorprese e per scoprirle non resta che aspettare il 14 ottobre, per la prima puntata della soap, a partire dalle 15:40 su Rai 1.