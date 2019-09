Tutto (o quasi) ruoterà intorno ad Elsa durante la puntata del 14 settembre de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:50 circa. La giovane, infatti, comincerà a convincersi della bontà delle intenzioni di Alvaro, ignara che alle spalle del medico c'è ancora una volta la malvagia Antolina che sta tessendo l'ennesima trappola per fare in modo che la rivale si allontani una volta per tutte da Puente Viejo.

Intanto la Laguna continuerà ad essere al centro dei pensieri di Isaac, il quale continuerà a non accettare l'idea che la donna di cui è innamorato possa cedere alle avance del dottor Fernandez.

E quando Guerrero giungerà al dispensario per essere curato da una ferita e s'imbatterà in Elsa, tra i due ci saranno inevitabilmente dei momenti di tensione.

Il Segreto: Alvaro comincia a far breccia nel cuore di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto relative all'episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 14 settembre rivelano che Antolina porterà avanti senza esitazione il suo ennesimo piano per liberarsi di Elsa.

La moglie di Isaac, infatti, dopo aver scoperto nelle puntate precedenti che Alvaro è innanzitutto un cacciatore di dote non ha esitato a ricattarlo. La donna ha costretto il medico ad allearsi con lei e a seguire le sue indicazioni per conquistare la Laguna. Ovviamente, se il dottore si fosse soltanto azzardato a rifiutare il compromesso, la bionda avrebbe raccontato pubblicamente la verità su di lui.

E così la Ramos fornirà diverse dritte ad Alvaro per far sì che Elsa possa arrivare ad accettare di convolare a nozze con lui e di lasciare il paese. Ad esempio, opportunamente "pilotato" dalla Ramos, il medico donerà alla giovane un'elegante spazzola.

Nel frattempo la Laguna, impegnata nel suo lavoro al dispensario, nei momenti di relax si ritroverà a pensare proprio al medico, cominciando ad immaginare un futuro insieme a lui, non sapendo ovviamente che il dottore è tenuto in scacco da Antolina.

Sarà completamente opposto l'umore di Isaac, il quale comprenderà che l'ingenua giovane non ha creduto ai suoi avvertimenti su Fernandez e, in preda al nervosismo, si ferirà mentre sarà al lavoro.

Guerrero così si recherà al dispensario accompagnato da Matias. Qui ci sarà proprio Elsa, la quale però non avrà alcuna voglia di applicare dei punti di sutura al falegname, sperando che possa occuparsene il medico.

Questi però sarà assente e, di conseguenza, la ragazza si vedrà costretta ad intervenire in prima persona. E proprio mentre suturerà la lieve lesione riportata dal marito della Ramos, la tensione tra i due salirà alle stelle.

Consuelo evita che Saul commetta una sciocchezza

Inoltre gli spoiler riportano che in quest'episodio della soap iberica ci si soffermerà anche su altre vicende. Saul cercherà di eliminare Pedro Molero, ma per sua fortuna verrà fermato appena in tempo da Consuelo.

Quest'ultima si vedrà costretta a parlare con Severo e Carmelo per metterli finalmente al corrente della situazione.

Un momento di spensieratezza offrirà al pubblico il buon Meliton, il quale sarà piuttosto giù di morale perché si convincerà di non avere alcuna possibilità di essere insignito del titolo di "guardia dell'anno". A questo punto Dolores e Tiburcio cercheranno di trovare una soluzione per dargli un pizzico di sollievo e fargli tornare il sorriso.