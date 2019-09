La famosa soap opera di origini iberiche Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a suscitare la curiosità dei telespettatori grazie a numerosi colpi di scena. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani, rivelano che un personaggio femminile che porta allegria nelle trame farà una pessima figura. La donna in questione è Dolores, che commetterà una grossa imprudenza nel momento che attendeva con ansia.

La moglie di Tiburcio felicissima per aver appreso che presto sua nuora Gracia Hermosa rimetterà piede a Puente Viejo con la figlia Belen e il marito Hipolito, commetterà un grave errore. La commerciante non appena vedrà i Castaneda insieme ad una piccola creatura, senza sapere che si tratti di sua nipote, pronuncerà delle parole poco carine, specificando che la bellezza della bambina di suo figlio è superiore.

Gracia annuncia il suo ritorno, Dolores disprezza la nipote senza accorgersene

Nelle puntate che il pubblico italiano potrà vedere nelle prossime settimane di programmazione, la pettegola di Puente Viejo si troverà in una situazione piuttosto imbarazzante. Ovviamente si tratta di Dolores, che tramite una conversazione telefonica verrà a conoscenza che sua nuora Gracia dopo un lunghissimo periodo di assenza, farà ritorno nel quartiere iberico per farle conoscere la figlia Belen.

La madre di Hipolito dopo aver ricevuto la bellissima notizia esulterà di gioia, per poter stringere finalmente tra le sue braccia la sua nipotina. La bottegaia per la troppa felicità farà sapere a qualsiasi persona che incontrerà che a breve vedrà la figlia di Hipolito. Successivamente, Dolores farà una figuraccia quando in una delle solite giornate si recherà alla locanda dei Castaneda. La madre di Hipolito vedrà Marcela e Matias in compagnia di una neonata, e affermerà che nessuna bambina potrà essere bella quanto sua nipote.

La madre di Hipolito nega di aver parlato male di Belen

I locandieri avranno una strana reazione, visto che faranno fatica a trattenere le loro risate dopo aver ascoltato le dure parole di Dolores, dando l’impressione di nascondere qualcosa alla diretta interessata. L’atteggiamento dei genitori di Camelia verrà subito spiegato, nel momento in cui Gracia si presenterà all’emporio e farà sapere alla suocera di essere ritornata dall’Austria.

La commerciante attonita dall’inaspettato ritorno della nuora che ovviamente avrà al suo fianco il marito Hipolito, giustificherà subito il suo pessimo atteggiamento. Precisamente nel capitolo numero 2.060, Dolores negherà di aver disprezzato la piccola Belen nella pensione dei Castaneda, quando riunirà tutti i tasselli e capirà che la bambina che si trovava con Marcela e Matias era proprio la sua nipotina.