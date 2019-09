Un clamoroso colpo di scena ha caratterizzato le nuove puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto: nella seconda settimana di settembre 2019 due storici personaggi si sono visti costretti ad andare a vivere altrove. Si tratta di Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, che si sono trasferiti nella capitale della Spagna dopo la distruzione di Puente Viejo. La darklady principale dello sceneggiato e l’ex locandiere hanno preso questa drastica decisione a causa di Fernando Mesia, che ha fatto vivere dei momenti terribili agli abitanti radendo al suolo tutte le case con un incendio, compresa la villa della Montenegro.

A seguito di un salto temporale di quattro anni, il padre di Emilia ha rimesso piede in paese in solitaria e nel capitolo numero 2166 ha fatto sapere a Marcela Del Molino di essere stato abbandonato dalla sua amata.

Maria uccide Fernando, Francisca e Raimundo si trasferiscono a Madrid

Negli episodi spagnoli in onda a partire dall’11 settembre 2019 i telespettatori hanno assistito ad una nuova realtà, con la narrazione delle trame passata al 1930 e col paese che deve riprendersi a seguito di un terribile avvenimento accaduto per mano del malvagio Fernando Mesia.

Il figlio del defunto Olmo, dopo non essere riuscito a far sommergere l’intero paese dalle sue acque con la complicità del colonnello Garcia Morales, si è reso protagonista dell’ennesima pazzia per via della sua grave instabilità mentale ed ha distrutto tutta la cittadina iberica con un incendio. Per fortuna però, pare che Fernando abbia fatto la sua uscita di scena venendo ucciso da Maria Castaneda.

Al termine della distruzione di Puente Viejo, la sorella di Matias si è recata a Parigi con i genitori Emilia e Alfonso e con i bambini Esperanza e Beltran, per ricongiungersi a Cuba con il marito. Donna Francisca e Raimundo invece, dopo aver visto la villa completamente divorata dalle fiamme si sono trasferiti a Madrid. Il momentaneo addio dei coniugi Ulloa è stato molto straziante, con la darklady che prima di abbandonare la sua proprietà ha affermato che Puente Viejo sarà sempre con lei.

L’Ulloa ritorna a Puente Viejo da solo, nessuna traccia della Montenegro

Nelle nuove vicende della dodicesima stagione, oltre all’arrivo di personaggi rivoluzionari ci sono stati dei veri cambiamenti. Fortunatamente nonostante ciò gli spoiler rivelano che la Montenegro e l’Ulloa continuano a far parte del cast insieme ad altri storici protagonisti, ma tra i due c'è stata una svolta non affatto spiacevole.

L’ex locandiere e la moglie non hanno avuto più lo stesso rapporto di un tempo, che molto probabilmente è deteriorato per aver dovuto cambiare le loro abitudini. Il padre di Emilia ha rimesso piede nella sua terra da solo, con la speranza di riuscire a ritrovare la sua dolce metà. Marcela, essendo l’unica parente di Raimundo residente a Puente Viejo, ha appreso che la vita dell’ex locandiere è stata stravolta.

Nello specifico la Del Molino durante una lunga conversazione è venuta a conoscenza che l’Ulloa non alcun contatto con sua moglie da parecchi mesi. Purtroppo il padre di Emilia non è riuscito nella sua difficile impresa al momento, visto che nessuno dei cittadini ha avuto notizie della Montenegro, come se fosse sparita nel nulla. L’improvvisa scomparsa di Francisca potrebbe far pensare che si trovi lontana da tutti per pianificare una vendetta.