Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, Isaac ed Elsa lasceranno il paese. Ci sono questioni urgenti da risolvere, in primis l'eredità della Laguna finita nelle mani di Alvaro. Maria invece si troverà a combattere con la sua paralisi. Nonostante il chirurgo non le abbia dato alcuna speranza, la Castaneda di affiderà alle cure di Vilches, un'infermiera che nasconde parecchi lati oscuri, tra psicopatia e strane alleanze. Qualcuno senza dubbio finirà per farsi male, molto male.

Puntate spagnole Il Segreto: il dolore di Maria

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto raccontano che, dopo l'attentato di Severo che ha posto fine alla vita della neo sposa di Fernando, Maria ha cercato in tutti i modi di combattere per recuperare l'uso delle gambe. La poverina non sa che il perfido Mesia ha pagato profumatamente il chirurgo, convincendolo a darle un falso nefasto responso. Caparbia come sempre, la Castaneda si affiderà ai metodi brutali dell'infermiera Dori Vilches.

Dori metterà al corrente Maria di un trattamento innovativo che consiste nel pungere i vari punti del corpo con lunghi aghi per stimolare i centri nervosi. L'infermiera sarà sincera, aggiungendo che il trattamento non è riconosciuto dalla medicina ufficiale e che inoltre è molto doloroso. Maria però non si perderà d'animo a costo di soffrire le pene dell'inferno. La Castaneda pregherà la Vilches di non dire nulla a Fernando. Non passerà molto tempo prima che l'infermiera inizi a praticare l'agoterapia, provocando dolori inenarrabili alla povera Maria.

Fernando sospettato della morte di Meliton

Intanto, i paesani saranno preoccupati per la sorte che attende Puente Viejo. Il bacino idrico potrebbe esplodere da un momento all'altro, nonostante Severo e Carmelo abbiano fatto di tutto per fermare le intenzioni del sottosegretario. Carmelo inoltre, si metterà all'opera per scoprire il colpevole della morte misteriosa del capo della Guardia civile Meliton.

Il Leal e il suo braccio destro Severo avevano trovato accanto al corpo esanime dell'uomo un grosso masso in cui vi era inscritta la lettera f. Se In un primo momento i loro sospetti erano ricaduti su Francisca, Severo e Carmelo dovranno ricredersi, in quanto la Montenegro ha un alibi di ferro. I due penseranno allora che la F. possa essere ricondotta a Fernando.

Carmelo si intrufolerà nello studio del Mesia e strapperà un foglio dal suo taccuino.

Il suo intento sarà quello di recarsi da un grafologo e far confrontare la calligrafia di Fernando con la F trovata sul masso. Se l'esperto confermerà la corrispondenza tra le lettere, Carmelo e Severo terrà potranno finalmente tenere in pugno Fernando e ricattarlo.

Il Segreto, Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo

Elsa ed Isaac, dopo essersi sposati, comunicheranno ai loro cari l'intenzione di lasciare il paesino e di godersi la loro luna di miele.

Inoltre i due si dovranno recare al paesino della Laguna per tentare di sistemare la spinosa questione dell'eredità rubata dal perfido Alvaro. Sebbene a malincuore, i loro amici li saluteranno augurando loro tutto il bene possibile e sperando che tutto vada per il meglio. Sarà così? Le prossime anticipazioni de Il Segreto sveleranno l'arcano.