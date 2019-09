Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che Francisca e Raimundo lasceranno Puente Viejo. Purtroppo nella cittadina accadranno dei fatti sconvolgenti che condurranno la coppia a partire abbandonando tutto e tutti. Il buon Ulloa e la perfida Montenegro decideranno quindi di spostarsi nella capitale, a Madrid.

Fernando rimane vedovo

Fernando Mesia, ex marito di Maria Castaneda tornerà a Puente Viejo.

La stessa matrona non riconoscerà più il figlio di Olmo al suo ritorno alla casona. Da burbero e perfido diverrà docile e innamorato e non tornerà da solo. Le puntate spagnole hanno fatto conoscere al pubblico Maria Elena, la donna che ha aperto il cuore al Mesia. I due innamorati convoleranno a giuste nozze, ma una tragedia sconvolgerà la vita di Mesia. Alla casona, dove è stato celebrato il matrimonio, scoppierà un ordigno posizionato da una mano misteriosa e Maria Elena morirà tra le braccia del suo sposo. Fernando quindi rimarrà vedovo solo poche ore dopo aver sposato con la donna dei suoi sogni e deciderà di distruggere Puente Viejo per vendetta.

Terrore a Puente Viejo

La matrona e l’ex locandiere per sfuggire alla pazzia di Fernando cercheranno un posto dove scappare. Mesia subito dopo la morte della sua sposa non riuscirà a trovare il colpevole dell'attentato

La furia di Mesia sarà tale da appiccare un incendio che devasterà il paese e questo cambierà tutto. La dodicesima stagione della soap spagnola inizia con un salto temporale di quattro anni, attraverso il quale assisteremo all’entrata in scena di nuovi personaggi.

Nel frattempo, l’undicesimo capitolo si chiude proprio con l’uscita di scena di alcuni storici protagonisti. Tra questi, come già detto, anche Donna Francisca e Raimundo prenderanno la dolorosa decisione di lasciare Puente Viejo cercando di mettersi alle spalle un passato che ha lasciato molte ferite.

La scomparsa di Francisca

Ma lontano dal paese il rapporto tra Francisca e Raimundo finisce per deteriorarsi, probabilmente proprio a causa della separazione da tutto ciò che avevano costruito.

Gli spoiler spagnoli rivelano che la Montenegro abbandonerà il suo compagno e Raimundo tornerà a Puente Viejo, speranzoso di ritrovare la donna e certo che il paese l'abbia di nuovo attirata a se. Ulloa racconterà alla nipote Marcela le ragioni della rottura e confesserà di essere tornato per rincontrarla, purtroppo la giovane non avrà buone notizie per lui: di Francisca non c'è traccia a Puente Viejo.