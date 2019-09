Mancano solo pochi giorni alla fine dell'undicesima stagione nelle puntate spagnole de Il Segreto. Essa coinciderà con l'addio di molti personaggi storici che usciranno di scena cedendo la parola a dei volti del tutto inediti tra gli abitanti di Puente Viejo. Ciò accadrà dopo un salto temporale di quattro anni, che permetterà anche di apportare numerosi cambiamenti nella struttura del complicato paesino spagnolo.

In seguito ad un incendio, appiccato da Fernando Mesia, molte abitazioni verranno completamente distrutte e poi ricostruite, seguendo un'architettura ben più moderna. E in attesa di fare la conoscenza con i nuovi personaggi, ai quali i fan si affezioneranno, le anticipazioni della settimana che si apre il 9 settembre confermano l'addio degli amatissimi Maria, Emilia, Alfonso, Don Berengario, Severo e molti altri.

Il Segreto anticipazioni: Maria decide di tornare da Gonzalo

La data che segnerà l'avvio della dodicesima stagione de Il Segreto sarà l'11 settembre, quando avverrà il salto temporale annunciato da tempo. Prima di allora, è previsto l'addio di coloro che per mesi (o addirittura per anni) hanno tenuto compagnia con le loro storie e i loro misteri. Uno di essi sarà Maria Castaneda che, dopo la liberazione di Beltran ed Esperanza rapiti da Fernando Mesia, deciderà di tornare a Cuba nella speranza di riconquistare Gonzalo.

Lei stessa, infatti, ammetterà di non avere mai smesso di amare il marito e di sperare in una riconciliazione. Questa volta, però, la seguiranno anche Emilia e Alfonso: i coniugi Castaneda sono rientrati nelle trame della telenovela solo per qualche puntata ma saranno subito destinati ad una nuova partenza. È certo anche l'addio di Fernando Mesia anche se non sono ancora note le sue sorti. Resteranno, invece, a Puente Viejo sia Marcela che Matias, i quali continueranno ad essere il punto di riferimento del paese con la storica locanda della famiglia Castaneda-Ulloa.

Addio a Don Berengario, Severo e Irene

Insieme a Maria, Emilia e Alfonso, le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano l'uscita di scena di Paco e Meliton che avverrà in tragiche circostanze. Entrambi moriranno per mano di Fernando Mesia, ormai fuori controllo e deciso a portare a termine la distruzione di Puente Viejo. Non resterà in paese Don Berengario dopo avere abbandonato gli abiti talari: l'ex sacerdote, ancora innamorato di Marina, si metterà alla ricerca della figlia Esther in attesa di sposare il suo amore giovanile.

In partenza saranno anche Lola e Prudencio, pronti a raggiungere Saul e Julieta in Italia per sfuggire alle pressioni di un usuraio. E la stessa sorte riguarderà anche Severo e Irene insieme al piccolo Carmelito. In un primo momento Leal resterà in paese ma anche per lui non dovrebbe esserci futuro dopo il salto il temporale. Ma allora chi resterà a Puente Viejo? Insieme ai tanti addii, non potrà mancare un'inevitabile conferma ovvero la presenza del vero e indiscusso perno della telenovela: Donna Francisca ci sarà e insieme a lei anche gli inseparabili Mauricio e Raimundo.