Le nuove anticipazioni de Il Segreto di Puente Viejo raccontano l'imminente rovina del paesino. Fernando, dopo aver rapito Maria e averla portata al sicuro all'interno di un monastero per toglierla dalle grinfie dell'infermiera Dori Vilches, comincerà a meditare vendetta. La Castaneda infatti, nonostante sia stata salvata dal suo ex marito, vorrà mettere le cose in chiaro, dicendogli non voler tornare assolutamente ad essere sua moglie. Nel frattempo, ci sarà una violenta esplosione che farà crollare il monastero. Che cosa ne sarà della sventurata Maria?

Il Segreto: Maria e Francisca vicine prima della distruzione

Come si evince dalle anticipazioni ufficiali di Vemos Tv de Il Segreto di Puente Viejo, Francisca troverà Maria alle porte della Casona, visibilmente spaventata. La Castaneda racconterà quanto successo e la Montenegro comincerà a pensare che Fernando sia morto sotto le macerie. Niente di più sbagliato. Il Mesia è vivo e vegeto e sta preparando una tremenda vendetta che porterà alla rovina il paesino.

Poco dopo Meliton, saputo dell'esplosione, si recherà immediatamente sul luogo. Severo e Carmelo, seguendo le indicazioni di Francisca, si metteranno alla ricerca del corpo di Fernando, che non verrà trovato.

La tensione sarà altissima e tutti hanno una buona una buona ragione per temere tutto. Maria e Francisca faranno pace e la Montenegro accoglierà a braccia aperte la sua figlioccia alla Casona.

la Castaneda potrà così riabbracciare Beltran ed Esperanza. La decisione di riempire ancora di più il bacino idrico da parte di carmelo sarà fatale. L'acqua comincerà a debordare, inondando alcune case del paesino. Gli abitanti coinvolti saranno costretti a prendere le loro cose e abbandonare in tutta fretta il focolare.

Puente Viejo verso la rovina

Irene penserà di fare qualcosa di concreto per i suoi paesani scrivendo un articolo nel quale le vittime dell'inondazione denunceranno la decisione di aver riempito il serbatoio.

Garcia Morales sarà estremamente arrabbiato per la pubblicazione della Campuzano, dicendole che proseguirà con il suo piano e che nessuno lo fermerà, figuriamoci un articolo di giornale. Carmelo, visti gli ingenti danni e la disperazione delle vittime, si pentirà di essere stato il promotore del bacino idrico. Severo gli consiglierà di continuare a combattere per tentare di risolvere la situazione.

Purtroppo l'inondazione delle case non sarà l'unica conseguenza dello straripamento delle acque. Le anticipazioni del Segreto svelano che i primi sospetti si avranno quando Il caposquadra riferirà a Mauricio che cavalli della Casona sono tutti ammalati; certo non è un buon segnale. Francisca inizierà a tremare. Non solo i cavalli inizieranno a morire ma anche il bestiame e gli alberi da frutto. Immediatamente la notizia si diffonderà nel paesino, gettando nel panico tutti gli abitanti.

Epidemia senza possibilità di soluzione nelle puntate spagnole de Il Segreto

Ovviamente, il problema è nell'acqua contaminata. Carmelo incaricherà Meliton di verificare che anche l'acqua potabile non sia stata interessata dall'epidemia. Il militare avrà cattive notizie, informando Severo, Raimundo e Mauricio che anche alcuni vicini della zona hanno iniziato ad ammalarsi: ormai l'epidemia si sta diffondendo a macchia d'olio, che ne sarà del paesino? Mauricio, con la morte nel cuore, informerà Francisca che tutto è perduto per alberi da frutta, animali e colture. A questo punto la Montenegro penserà che la cosa migliore sia che il borgo venga inondato completamente. Ormai, la rovina è totale è inevitabile. Che ne sarà dei nostri amati protagonisti? Si saprà con le prossime anticipazioni spagnole della soap Il Segreto di Puente Viejo.