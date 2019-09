Finalmente nei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato Il Segreto nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, verrà a galla il vero volto di Antolina Ramos. La diabolica bionda dopo essere stata smascherata dal dottor Alvaro Fernandez che farà sapere ad Isaac Guerrero che il figlio che ha perso non era il loro erede, farà i conti con l’uomo da cui si fece mettere incinta. Si tratta di Juanote, che grazie al carpentiere metterà piede a Puente Viejo e svelerà che l’ex ancella ha ingannato tutti i cittadini, soprattutto il marito facendogli credere che il bambino che aspettava fosse suo. La rivale di Elsa Laguna una volta messa con le spalle al muro si darà a gambe levate, visto che di lei in paese non ci sarà nessuna traccia.

Alvaro deruba Elsa, la Ramos messa alle strette da Isaac

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana svelano che Alvaro dopo essere riuscito a conquistare del tutto Elsa, scomparirà nel nulla proprio nel momento meno opportuno. Il dottor Fenandez, non appena si impossesserà di tutta l’eredità della Laguna, se ne andrà via da Puente Viejo. Isaac quando vedrà la sua ex fidanzata soffrire per essere stata abbandonata all’altare, si metterà subito alla ricerca del truffatore.

Il sostituto di Zabaleta messo alle strette confesserà al Guerrero di aver rubato tutto il patrimonio ad Elsa, ma nel corso del dialogo gli fornirà un indizio per poter annullare il suo matrimonio con Antolina. Alvaro oltre a far sapere al carpentiere di aver sedotto la Laguna grazie alla Ramos, gli rivelerà che la donna che ha sposato quando perse il figlio che aspettava era in stato interessante soltanto di tre mesi.

Il falegname tramite le parole del Fernandez riunirà tutti i tasselli e capirà che il bambino che portava in grembo sua moglie non era il suo. Dopo essere ritornato nel quartiere iberico sconvolto, il Guerrero avrà la conferma che Alvaro è stato sincero, poiché il dottor Zabaleta gli darà il responso medico di Antolina relativo al giorno in cui ha abortito. Quest’ultima nonostante suo marito la metterà alle strette dicendole di aver scoperto il suo inganno, negherà di averlo tradito.

Arriva Juanote a Puente Viejo, la fuga di Antolina

A quel punto Isaac per scoprire come sono andate veramente le cose farà delle indagini, e deciderà di recarsi a Castelar De Cabezas, ovvero nel paese in cui vive un certo Juanote, il probabile padre della creatura che attendeva Antolina. Il Guerrero si metterà in viaggio, dopo aver appreso da Zabaleta che la Ramos quando era in dolce attesa gli fece delle domande riguardo ad una malattia genetica che ha colpito tutti i membri della famiglia dell’uomo con cui lo avrebbe tradito.

Il carpentiere pur sapendo che l’amante di Antolina potrebbe essere morto farà il possibile per rintracciarlo, riuscendo nel suo intento.

A questo punto Isaac rimetterà piede a Puente Viejo in compagnia di Juanote. La Ramos quando vedrà l’uomo con cui ha avuto dei rapporti intimi a seguito delle sue nozze, negherà di essersi concessa allo stesso. La rivale di Elsa, quando il suo amante occasionale affermerà che si prese gioco di lui facendogli credere di chiamarsi Laura, se ne andrà via dal paese.

Ebbene sì, l’ex ancella preferirà fuggire dal quartiere iberico per non affrontare Juanote. Quest’ultimo intanto avendo poco tempo da vivere a causa della sua malattia, farà sapere a tutti coloro che si troveranno alla locanda dei Castaneda che tipo di persona è Antolina. Isaac dopo aver invitato i suoi amici a testimoniare contro sua moglie qualora Juanote dovesse perdere la vita, dirà alla Laguna che presto potranno vivere il loro amore.