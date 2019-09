Nell'episodio della popolare telenovela Il Segreto andato in onda in Spagna il 7 giugno 2019, e che in Italia andrà in onda prossimamente, uno storico personaggio femminile ha fatto una tragica fine. Si tratta di Adela Arellano (Ruth LIopis), che dopo aver rischiato di passare a miglior vita a causa dello spostamento della scheggia rimasta in una zona del suo cervello, per via della pallottola ricevuta dal nemico Faustino, è uscita di scena in modo definitivo.

La maestra di Puente Viejo è stata coinvolta in un incidente automobilistico in compagnia della sua amica Irene (Rebeca Sala). Le due donne per il forte impatto sono state scaraventate sull'asfalto, ed entrambe hanno perso i sensi. Mentre la giornalista ha ripreso conoscenza, per la moglie di Carmelo Leal non c’è stato nulla da fare. La madre di Ulpiano è stata ritrovata senza vita, per via dell’odio profondo che Francisca Montenegro nutre nei confronti di Severo Santacruz, e di suo marito.

Francisca sospetta di Severo, Fernando perde la moglie

Negli appuntamenti che il pubblico italiano vedrà prossimamente, i cittadini di Puente Viejo hanno assistito all'ennesimo lutto. Tutto è iniziato, quando Francisca convinta che l’attentato che ha rovinato le nozze di Fernando siano finite in tragedia per mano di Severo, ha dato inizio alla sua vendetta. La darklady su tutte le furie nel vedere la sua figlioccia Maria immobilizzata per le ferite riportare durante l’esplosione della bomba, ha deciso di farla pagare al suo acerrimo nemico, includendo anche Carmelo nel suo terribile piano.

La Montenegro ha ordinato a Mauricio di manomettere il motore dell’auto su cui dovranno salire Adela e Irene. Ebbene sì, la darklady ha accettato di dare in prestito una vettura alle due donne per farle morire in un colpo solo, quando si sono dette disposte ad acquistare a La Puebla una sedia a rotelle per Maria. Il marito della Campuzano ha ribadito all’Ulloa di non essere stato lui a provocare la morte della neo sposa Maria Elena, e l’invalidità della Castaneda.

Nonostante l’ex locandiere abbia detto alla moglie che Severo e Carmelo sono estranei su ciò che è successo al banchetto nuziale di Fernando, la Montenegro è stata sempre più certa che il padre di Carmelito sia il vero colpevole.

Adela muore, Carmelo promette di vendicarsi

Intanto il Mesia ha contattato uno specialista con l’intento di far tornare a camminare la sorella di Matias. Adela e Irene sono salite sulla vettura indirizzata a loro, e nonostante il Godoy si sia rifiutato di sabotare il veicolo, le due donne sono finite fuoristrada.

Le conseguenze sono state gravi, al tal punto che nel capitolo numero 2.093, la maestra ha perso la vita all'istante, invece Irene ha riportato molte lesioni fisiche. Carmelo e Severo si sono recati subito sul luogo in cui si è verificata la tragedia, e hanno scoperto che soltanto la giornalista è sopravvissuta allo schianto. Fortunatamente il piccolo Carmelito si è salvato per aver preso parte ad una festa di compleanno. A quel punto l’ultimo saluto ad Adela è stato dato nella sala comunale, e la Campuzano pur non essendosi ripresa del tutto ha partecipato al funerale della sua cara amica. Durante la veglia funebre della maestra la disperazione di Carmelo è stata incontenibile, invece Mauricio ha fatto fatica a nascondere il suo stupore quando ha appreso tramite l’Ulloa che la donna è morta a causa di un incidente in auto. Per finire Maria si è infuriata con la sua madrina per non aver avuto nessun rispetto per la defunta, mentre Severo ha accusato in pubblico Francisca di essere l’assassina della moglie del suo fidato amico. In seguito, i telespettatori spagnoli hanno già avuto modo di scoprire come sono andate veramente le cose, ovvero che a manomettere i freni prima che Adela e Irene si mettessero in viaggio fu Fernando Mesia. Carmelo non sapendo ancora la verità, ha promesso di uccidere chi ha causato la morte della sua amata.