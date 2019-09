Le vicende dello sceneggiato de Il Segreto continuano ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno. Le trame delle puntate trasmesse dal 9 al 14 settembre su Canale 5, rivelano che Antolina Ramos organizzerà un piano contro Elsa Laguna con la complicità di Alvaro Fernandez. Maria Castaneda, invece, deciderà di tornare a Cuba con Roberto.

Il Segreto: Antolina ricatta il medico

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 settembre, rivelano che Antolina scoprirà che Alvaro è un cacciatore di dote, tanto da pretendere che faccia la corte ad Elsa.

Per questo motivo, comincerà a ricattare il medico per spingerlo a diventare suo marito e portare via la sua rivale lontano da Puente Viejo. Alla Casona, Maria chiederà a Roberto di tornare insieme a Cuba. Una proposta che sarà accolta con estrema gioia dal Sanchez. Saul, invece, arriverà alle mani con Pedro, il fratello minore di Lamberto nella piazza del paese. Per fortuna Severo riuscirà a sedare gli animi inferociti dell'Ortega e del Molero.

Elsa soccorre Isaac

La Ramos consiglierà ad Alvaro dei modi per conquistare il cuore della Laguna. La Castaneda e Roberto, invece, fingeranno di voler restare in Spagna. Se Francisca crederà a questa ipotesi, Fernando Mesia li accuserà di aver cambiato idea troppo in fretta. Intanto Isaac si ferirà gravemente ad un braccio durante le ore di lavoro, in quanto preso dalla gelosia nei confronti di Elsa. Infine quest'ultima si prenderà cura della ferita del Guerrero in attesa di Fernandez.

Alvaro corteggia la Laguna

Gli spoiler de Il Segreto, in onda nella seconda settimana di settembre su Canale 5, rivelano che Saul (Ruben Bernal) mediterà di uccidere Pedro se Consuelo non lo interrompesse in tempo. Alvaro, invece, userà i preziosi consigli di Antolina per fare breccia con la Laguna (Alejandra Meco) mentre Maria e Roberto confesseranno alla Montenegro di voler comprare una tenuta nei sobborghi di Puente Viejo, un modo per ingannare Francisca (Maria Bouzas).

Severo Santacruz e Carmelo Leal confesseranno a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo per non avere problemi con la giustizia. Un modo per impedire a Saul di commettere un omicidio. Consuelo, invece, sarà molto preoccupata per la salute di Julieta (Claudia Galan), in quanto non riesce ad uscire dal tunnel buio dov'è entrata dopo la violenza subita da parte dei Molero. Infine la Montenegro sembrerà accettare la presenza del Sanchez alla Villa, destando la gelosia di Fernando Mesia.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo.