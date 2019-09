Una delle protagoniste femminili della telenovela Il Segreto, vivrà un vero e proprio inferno nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente. Le anticipazioni svelano che Elsa Laguna, quando crederà di poter vivere finalmente il suo amore con Isaac Guerrero senza nessun ostacolo, sarà arrestata con l’accusa di adulterio. Antolina continuerà a portare avanti la sua vendetta, facendo picchiare la sua rivale da un’altra detenuta.

Il carpentiere riuscirà a far liberare la sua amata, ma dopo essersi sbarazzato della moglie che se ne andrà via dal paese senza lasciare nessuna traccia, farà i conti con un terribile problema. Nel momento in cui non avrà più tra i piedi la sua acerrima nemica, Elsa scoprirà tramite il dottor Zabaleta di avere i giorni di vita contati a causa di una malattia cardiaca mortale.

La morte di Juanote, il ritorno di Antolina

Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate italiane della soap.

Tutto comincerà quando Isaac verrà a conoscenza tramite Alvaro del vero volto della donna che ha sposato. Il carpentiere apprenderà che Antolina era in dolce attesa di tre mesi quando ha abortito: grazie a questa scoperta l’ex fidanzato di Elsa capirà che sua moglie non aspettava un figlio da lui. Completamente furioso per essere stato ingannato, il Guerrero si metterà sulle tracce del vero padre del bambino che portava in grembo la Ramos.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Si tratta di Juanote, che dopo essersi presentato a Puente Viejo in compagnia del falegname affermerà di essersi concesso ad Antolina con la convinzione che si chiamasse Laura, e che fosse stata ripudiata dal marito. Il Guerrero sapendo che l’uomo che la Ramos ha usato per rimanere incinta potrebbe morire da un momento all’altro per via di una malattia congenita, farà ascoltare le parole dello stesso ad Elsa, Matias, Marcela, Consuelo, Adela, Carmelo, e Don Berengario.

Agendo in tale maniera Isaac potrà dimostrare alla giustizia l’inganno di sua moglie. Una volta smascherata, Antolina si vedrà costretta a sparire dal quartiere iberico per qualche giorno, lasciando via libera ad Elsa. Quest’ultima infatti non perderà tempo, andando a convivere con Isaac. A seguito del decesso di Juanote che passerà a miglior vita per le sue pessime condizioni di salute, la Ramos farà ritorno nella cittadina spagnola e la farà pagare molto cara alla sua rivale.

La Ramos fa perdere di nuovo le sue tracce, Elsa malata

Elsa finirà dietro le sbarre del carcere per aver sottratto il marito ad Antolina, che nel frattempo sarà certa che Isaac non potrà dimostrare il suo tradimento senza Juanote. A questo punto, l’ex ancella farà sparire dal suo tetto coniugale tutti gli effetti personali della Laguna, e si scontrerà parecchie volte con il Guerrero. Oltre a fare presente alla moglie che presto farà venire a galla tutti i suoi inganni, il carpentiere le dirà che la sua amata tornerà in libertà.

Intanto Elsa all’insaputa di Isaac, e di tutti coloro che le vogliono bene inizierà a vivere dei momenti terribili. La sorella del defunto Jesus farà i conti con la sua compagna di cella Rufina, che la torturerà per ordine di Antolina. Le conseguenze saranno abbastanza atroci, dato che Elsa per i maltrattamenti subiti si sentirà molto male. I malesseri della Laguna non passeranno inosservati a Consuelo, che dopo aver visto la sua amica in un pessimo stato avviserà subito Isaac. Quest’ultimo nel contempo apprenderà dal suo avvocato che Antolina dovrà ritirare la denuncia, per consentire alla sua dolce metà di uscire dalla galera. Ad avere la meglio sarà il Guerrero, poiché Elsa farà ritorno a casa quando si scoprirà che Rufina è una complice della Ramos. Quest’ultima quindi sparirà per l’ennesima volta da Puente Viejo, mentre la Laguna lotterà tra la vita e la morte a causa delle lesioni fisiche e psicologiche subite durante la detenzione. Sarà il dottor Zabaleta a dare la triste diagnosi ad Elsa, mentre Isaac pur essendo disperato non si rassegnerà, promettendo alla sua dolce metà di trovare una cura per la sua malattia.