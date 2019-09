Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato tra i più visti in Italia in questo momento. Gli spoiler delle puntate trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero si scaglierà come una furia contro Antolina Ramos, rea di aver fatto arrestare Elsa Laguna, tanto da giurarle che prima o poi pagherà per tutti i suoi crimini.

Il Segreto: Isaac scopre il tradimento di Antolina

Il triangolo amoroso formato da Antolina, Isaac e Elsac terrà con il fiato sospeso i telespettatori italiani ancora per molte settimane.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che il falegname scoprirà che sua moglie era incinta di soli tre mesi quando aveva abortito e per questo motivo non poteva essere il padre del bebé. Il Guerrero, a questo punto, si metterà sulle tracce del vero papà della creatura che la Ramos ha perso in circostanze drammatiche.

Durante l'incontro, Juanote confiderà di essere molto malato e di aver passato alcune notti con la furba biondina convinto che si chiamasse Laura.

Isaac (Ibrahim Al Shami), a questo punto, inviterà i coniugi Castaneda, Consuelo e il prelato ad ascoltare la versione del nuovo arrivato, visto che può morire da un momento all'altare. Una confessione che sarà ascoltata anche dai coniugi Leal mentre Antolina sarà costretta a fuggire in fretta e furia da Puente Viejo. Il carpentiere e la Laguna approfitteranno di questa momentanea uscita di scena per andare a convincere.

Isaac furioso con la Ramos dopo l'arresto di Elsa

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, la felicità di Elsa e Isaac avrà vita breve. Antolina (Maria Lima), infatti, tornerà a Puente Viejo, intenzionata a far arrestare la rivale con l'accusa di adulterio in quanto sicura di poterli tenere in pugno dopo la morte di Juanote. A tal proposito, la Ramos riprenderà possesso dell'abitazione, tanto da far sparire tutti gli oggetti della Laguna.

Un comportamento che manderà su tutte le furie il Guerrero, che le prometterà di far uscire la sua amata il più presto possibile dal carcere per farle scontare tutte le sue malefatte.

La Laguna torturata in cella

Nel frattempo Elsa (Alejandra Meco) sarà torturata psicologicamente e fisicamente dalla sua compagna di cella, una certa Rufina. Proprio quest'ultima non esiterà ad intimidirla, tanto da cominciare a sentirsi male seriamente.

La prima ad accorgersi dell'aggravarsi dello stato di salute della Laguna sarà Consuelo durante una visita nell'istituto penitenziario. Possiamo anticipare che Rufina dimostrerà di conoscere assai bene Antolina. Come avanzerà la storia? In attesa di scoprirlo si ricorda che Il Segreto è in onda da lunedì alla domenica alle ore 16:10 su Canale 5.