Sono sempre più movimentate le trame della famosa telenovela Il Segreto. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere questa settimana, avverrà un clamoroso colpo di scena. Dopo l’uscita di scena di Maria, Severo, Carmelo, Irene, Don Berengario, Prudencio, Lola, e il decesso di Fernando Mesia, la vita di due storici personaggi prenderà una brutta piega. Si tratta di Matias Castaneda e Marcela De Molino, che purtroppo perderanno la loro complicità.

Il figlio di Emilia e Alfonso dopo aver trascorso molto tempo in prigione, si presenterà senza nessun preavviso nel bar della moglie. La madre di Camelia vedrà la sua vita vacillare dopo la scarcerazione del marito, per essersi gettata tra le braccia della new entry Tomas De Los Visos. A gran sorpresa quest’ultimo, nonostante Marcela dimostrerà di voler lasciare il marito, sarà onesto con il fratello di Adolfo dicendogli di aver deciso di allontanarsi dalla donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

Matias arrestato, Marcela cede al corteggiamento di Tomas

Arrivano delle anticipazioni per niente positive, riguardo al futuro di una storica coppia di Puente Viejo. Negli episodi che andranno in onda su Antena 3 dal 23 al 27 settembre 2019, Marcela e Matias non saranno più innamorati come un tempo. Tutto comincerà quando il figlio di Emilia e Alfonso avrà un cambiamento radicale venendo arrestato a seguito di un salto temporale.

La dodicesima stagione quindi oltre a segnare l’ingresso di nuovi personaggi e di abbandoni, stravolgerà la vita del Castaneda. Il fratello di Maria rimetterà piede nel quartiere iberico nel capitolo iberico numero 2.170, dopo aver trascorso parecchi anni dietro le sbarre della galera, con l’accusa di essersi intromesso in delle brutte situazioni. La Del Molino durante l’assenza del marito purtroppo cederà al corteggiamento di un nuovo personaggio.

Si tratta di Tomas De Los Visos, che con il suo fascino riuscirà ad intraprendere una tresca clandestina con la locandiera, pur sapendo che si tratta di una donna sposata.

Il Castaneda riabbraccia la figlia, il fratello di Adolfo vuole lasciare la Del Molino

Marcela a differenza di sua figlia Camelia che sarà felice di rivedere il padre Matias, cadrà in preda alla disperazione. Ebbene sì, quest’ultimo farà i conti con una realtà del tutto diversa, visto che oltre a non avere più al suo fianco i genitori e la sorella, ritroverà una moglie fredda e abbastanza confusa.

Il ritorno del Castaneda ovviamente spiazzerà anche il terzo incomodo Tomas, che a causa della sua forte gelosia si vedrà costretto a prendere una drastica decisione. Il figlio della marchesa De Los Visos farà sapere al fratello Adolfo di voler mettere la parola fine alla sua relazione peccaminosa con la Del Molino. Nel frattempo quest’ultima apparirà ancora indecisa, dal momento che non avrà il coraggio di decidere se rimanere con il marito, oppure trascorrere il resto della sua vita con la sua nuova fiamma. Per terminare Marcela non essendo a conoscenza dell’intenzione di Tomas, sembrerà più portata a volersi separare da Matias dopo aver notato che non gli importa nulla di lei.