La serie televisiva spagnola Il Segreto continua ad intrattenere molti telespettatori ogni pomeriggio sulla quinta rete televisiva italiana. Le anticipazioni preannunciano numerosi colpi di scena. Le prossime puntate della soap iberica verteranno intorno alla figura di Isaac.

L'uomo catturerà Alvaro, fuggito via con i soldi di Elsa poco tempo prima del matrimonio. Successivamente scoprirà che Antolina era in gravidanza e la verità in merito alla dolce attesa della donna. Il bambino in grembo non era di Isaac, fatto confermato sia dalla cartella clinica della futura madre che dal dottor Zabaleta.

Isaac scopre che il bambino di Antolina non era il suo

Elsa Laguna soffrirà ancora per amore. La donna ritroverà nuovamente l'amore verso Alvaro e si convincerà di essere ricambiata da lui. Tuttavia, a poche ore dal matrimonio, l'uomo fuggirà con tutte le ricchezze della sua futura moglie. Quando Isaac apprenderà la notizia, andrà su tutte le furie e deciderà di lasciare per un po' di tempo Puente Viejo per tentare di trovarlo.

Il Guerrero potrà ritrovare il rivale, ma solamente dopo un po' di giorni. Fernandez ammetterà che è colpevole e che ha rubato il patrimonio di Elsa. Inoltre, dirà qualcosa di ancora più sconvolgente al suo nemico: la moglie del falegname era in gravidanza da tre mesi, quando ha abortito.

Isaac capirà solo allora che Antolina era in dolce attesa di un bambino di un altro uomo. Pertanto, si infurierà notevolmente e ritornerà a Puente Viejo per affrontare la consorte.

Le parole della moglie di Isaac non serviranno a calmare la furia del falegname. Infatti, a lui risulterà più credibile la versione dei fatti di Alvaro. Le dichiarazioni di quest'ultimo sembreranno essere dimostrate dalla cartella medica della maternità di Antolina.

La donna continuerà a difendersi e in una cena con i coniugi Castaneda dichiarerà di essere vittima di un complotto contro di lei, secondo la sua opinione.

Le parole di Alvaro vengono confermate dal dottor Zabaleta

Il dottor Zabaleta avrà presto voce in capitolo nella questione. L'uomo confermerà quanto è stato raccontato da Alvaro. Infatti, prima di perdere il bambino, Antolina aveva domandato al dottore se il nascituro avrebbe potuto ereditare una malattia genetica presente tra gli uomini di un paese vicino.

Dalle parole del medico, Isaac comprenderà che la moglie aspettava il figlio di Juanote, malato da tempo di una patologia genetica.

Il falegname vorrà incontrarlo, prima che sia troppo tardi e l'infermo perda la vita a causa della sua malattia. Pertanto, si recherà in un paese vicino e ritornerà a Puente Viejo in sua compagnia per chiarire definitivamente la situazione.