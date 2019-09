Nelle avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto non mancano mai sorprese. Le anticipazioni delle puntate in programmazione in Italia prossimamente, svelano che Antolina Ramos (Maria Lima) pur essendo stata smascherata da Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), troverà il modo per farlo allontanare di nuovo da Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella quando verrà a conoscenza che il suo amante Juanote è morto per via delle sue pessime condizioni di salute, senza poter testimoniare contro di lei, ritornerà a Puente Viejo per vendicarsi. L’ex ancella farà arrestare la sua rivale in amore per aver intrapreso una tresca clandestina con suo marito.

Isaac smaschera la moglie, la Ramos fa perdere le sue tracce

L’uscita di scena di un personaggio maschile nella soap darà avvio a delle svolte clamorose: si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che nei nuovi appuntamenti italiani si darà alla fuga dopo essersi impossessato dell’eredità di Elsa. Isaac non ci penserà due volte ad affrontare il truffatore della sua ex fidanzata, ma purtroppo il loro scontro avrà un esito spiacevole.

Il carpentiere verrà a conoscenza tramite il medico, che sua moglie Antolina quando perse il figlio che aspettava era in stato interessante soltanto di tre mesi. Il migliore amico di Matias per capire se il bambino che portava in grembo sua moglie non era suo erede rintraccerà Juanote, un uomo che soffre di una malattia genetica. Quest’ultimo spiazzerà il Guerrero rivelandogli che la Ramos a seguito delle nozze ebbe dei rapporti intimi con lui soltanto per rimanere incinta.

Isaac farà ritorno a Puente Viejo in compagnia del forestiero, che si scaglierà contro Antolina per averlo ingannato utilizzandolo a suo piacimento, ovvero facendogli credere che fosse stata ripudiata dal marito. L’ex ancella pur essendo stata smascherata negherà di essersi gettata tra le braccia dell’infermo, e sparirà dal paese iberico facendo perdere le sue tracce per parecchi giorni.

Il decesso di Juanote, Antolina accusa Elsa di adulterio

La sparizione della diabolica bionda consentirà ad Isaac di fare ciò che avrebbe voluto fare da sempre.

Il falegname dopo aver fatto scoprire il vero volto della donna che ha sposato anche a Matias, Marcela, Adela, Carmelo e Don Berengario, per poterli fare testimoniare quando annullerà il suo matrimonio alla sacra rota, darà una svolta alla sua vita. Il Guerrero inizierà a vivere il suo amore con Elsa alla luce del sole, convincendola a stare sotto il suo stesso tetto, con la convinzione che Antolina per la troppa vergogna non tornerà a dargli fastidio.

I due innamorati dopo aver fatto l’amore ed essersi promessi di non separarsi più, faranno i conti con un bruttissimo avvenimento. La Laguna e Isaac verranno a conoscenza che Juanote a causa della sua grave malattia è passato a miglior vita. A complicare la situazione ci penserà ovviamente la perfida Antolina: quest’ultima dopo aver rimesso piede a Puente Viejo si presenterà nella casa che condivideva con il marito, in compagnia del sergente Cifuentes e delle forze dell’ordine.

Purtroppo Elsa finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di adulterio. Matias come al solito sarà dalla parte del suo amico, visto che farà il possibile per trovare un avvocato che riesca a far tornare in libertà la Laguna.