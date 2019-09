Gli spoiler de Il Segreto in onda dal 30 settembre al 4 ottobre in Spagna si soffermano sul triangolo amoroso formato da Matias Castaneda, Marcela Del Molino e Tomas de Los Visos. Nel dettaglio, la Marchesa chiederà al figlio di dimenticarsi l'oste, in quanto già sposata. Inoltre temerà per la sua incolumità, visto che il Castaneda ha un morto sulla coscienza. Alla locanda, il figlio di Emilia e la Del Molino si comporteranno come due estranei.

Proprio quest'ultima temerà per la sua vita a causa di un misterioso impiego del marito. A tal proposito, la donna rifiuterà il suo aiuto, tanto da desiderare di rivedere de Los Vivos. Alla miniera, Matias incontrerà Alicia con la quale decideranno di organizzare uno sciopero per avere maggiore sicurezza e orari più flessibili sul lavoro. I telespettatori non potranno fare a meno di notare la grande armonia sorta tra il ragazzo e la figlia di Urrutia.

Tomas certo della fine delle nozze di Marcela

Matias saluterà cordialmente Tomas, non potendo immaginare che quest'ultimo ha una tresca con Marcela. Proprio quest'ultima scoprirà che Camelia sente la mancanza di suo padre, in quanto troppo assente nella sua vita. A tal proposito, la Del Molino confesserà a Mauricio Godoy di sentirsi triste, nonostante il ritorno del Castaneda. Adolfo, intanto, racconterà al fratello di cominciare a nutrire un sentimento sempre più forti per la figlia di Don Ignacio. Dall'altro canto, il de Los Vivos confiderà di avere la certezza che il locandiere non nutra più un sentimento nei confronti dell'oste.

Matias si incontra con Alicia

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda prossima settimana su Antena 3 (30 settembre - 4 ottobre), Francisca tornerà a Puente Viejo, dove deciderà di incontrare la Marchesa. I telespettatori scopriranno che la de Los Vivos è la cugina di Salvador Castro, il suo primo marito. A tal proposito, la serva Antonita apprenderà che la Montenegro aveva dato alloggio alla sua signora quando era rimasta vedova.

Alla locanda, Tomas dirà a Marcela che Matias non è degno di stare con lei mentre Mauricio Godoy rimprovererà quest'ultimo per il suo comportamento. Un gesto che scatenerà la furia del Castaneda, il quale si scontrerà vivacemente con la Del Molino. Più tardi, l'uomo si recherà da Alicia dove scoprirà che all'interno della miniera c'è stata una frana, tanto da pretendere maggiore sicurezza sul lavoro.

Il Castaneda diventa capo di una rivolta

Alla tenuta De Los Vivos, la Marchesa nutrirà poco interesse dinnanzi alla richiesta dei figli e del caposquadra di rafforzare la sicurezza nelle miniere. Allo stesso tempo, i minatori inizieranno uno sciopero, tanto che Mauricio suggerirà alla donna di aprire una trattativa per evitare altri grattacapi. Marcela, invece, capirà che dietro la rivolta c'è la mano del Castaneda, il quale si incontrerà con la figlia di Urrutia per portare a termine il loro piano. Francisca, nel frattempo, intenderà rimpossessarsi della Casona, tanto da stringere un'alleanza con la cugina di Salvador Castro. A tal proposito, la Montenegro confesserà di provare la mancanza di Raimundo Ulloa, sebbene in questo momento abbia altri piani in mente.

Il de Los Vivos vuole scappare insieme alla Del Molino

Mauricio consiglierà a Matias di stare attento, visti i suoi precedenti. Il sindaco, infatti, ha scoperto che è il capo della rivolta operaia. Peccato che il Castaneda non dia ascolto ai suggerimenti di Godoy, in quanto è sicuro che gli operai abbiano diritto a scioperare. Il de Los Vivos, nel frattempo, approfitterà dell'assenza di quest'ultimo per chiedere alla Del Molino di fuggire con lui. Una richiesta che purtroppo non avrà il risultato sperato.