Continuano a far emozionare il pubblico le vicende della telenovela di origini iberiche Il Segreto. Negli appuntamenti che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019, il ritorno in scena di uno storico personaggio destabilizzerà Marcela Del Molino. La madre della piccola Camelia non sarà affatto felice, quando suo marito Matias Castaneda farà ritorno a casa. In particolare la locandiera si troverà in una situazione abbastanza complicata, per aver intrapreso una relazione extraconiugale con Tomas, durante la lunga assenza del fratello di Maria.

Il ritorno di Matias, Marcela in confusione

Nelle puntate spagnole che saranno trasmesse dal 23 al 27 settembre 2019, il capitano Huertas consiglierà al signor Ignacio di sottolineare che la sua motivazione durante il rapimento non era politica, poiché stava soltanto cercando di proteggere le sue figlie. Mauricio farà sapere al capitano che i problemi del Solozabal stanno aumentando, pecisandogli che è stato denunciato dai vicini.

Marta chiederà a Manuela di sistemare il suo vestito, e sarà determinata a convincere Adolfo ad invitarla ad una danza che si svolgerà a la Puebla. Purtroppo la figlia maggiore di Ignacio scoprirà che sua sorella Rosa avrà un appuntamento con Adolfo.

Intanto il marchese dopo aver scoperto che il Solozabal è uscito bene dalla sua dichiarazione, si ribellerà al sindaco. Adolfo chiederà a suo fratello Tomas di coprirlo di fronte a sua madre, dopo avergli detto di aver accettato di uscire con Rosa.

Urrutia affronterà sua figlia Alicia per non aver continuato a studiare in accademia. Rosa e Marta si recheranno ad un appuntamento di Adolfo insieme. Tomas farà sapere a suo fratello che loro madre spera di leggere il suo rapporto sulle miniere. Adolfo quindi dovrà verificare se i dati raccolti sono corretti, ma soprattutto se la sicurezza è carente tra i lavoratori.

Marcela e Tomas si troveranno in difficoltà dopo aver parlato di come sarà il loro futuro dopo il ritorno di Matias.

La marchesa dopo aver accolto Maqueda finirà per portare a letto il suo caposquadra. Mauricio si presenterà in fabbrica e dirà al signor Ignacio di dover controllare se il nuovo macchinario è pericoloso. Marcela durante una delle solite giornate di lavoro al bar assisterà al ritorno di Matias: l’incontro tra i due coniugi sarà abbastanza freddo. La Del Molino sarà confusa sul dar farsi, dopo aver ricordato sia i momenti romantici vissuti con il marito, che quelli trascorsi con Tomas.

Adolfo e Rosa si baciano, Tomas vuole lasciare la Del Molino

Il Castaneda, quando sua moglie gli farà sapere che in questi anni è stata aiutata da Tomas, non sembrerà affatto infastidito. Ignacio dirà a Pablo di non voler far sapere alle sue figlie qual è il motivo della sua preoccupazione fino all’arrivo di Ramon, il revisore contabile. Adolfo e Rosa avranno un secondo appuntamento. Marta si rifiuterà di dire al padre il motivo del suo nervosismo.

Tomas metterà al corrente il fratello dell’arrivo di Matias. Adolfo e Rosa si scambieranno un bacio. Marcela non farà fatica ad accorgersi che suo marito non volendo fornirle dettagli sui mesi trascorsi in prigione, abbia qualcosa da nascondere. Nel frattempo il Castaneda sarà a conoscenza dei problemi presenti nella miniera e nella fabbrica di Solozabal, ma il sindaco Mauricio gli ricorderà di concentrarsi sulla sua famiglia e di non interessarsi di questioni che non gli appartengono.

Matias si presenterà a casa di Urrutia insieme ad Alicia. Carolina non riuscirà a dichiarare il suo amore a Pablo, invece Rosa farà sapere alle sue sorelle che il suo prossimo appuntamento sarà nel giardino di casa. Marta crederà che se suo padre dovesse scoprire che una delle sue figlie ha intrapreso una relazione con il figlio del marchese farà tornare a Bilbao anche lei. Ramon Solozabal tratterà con disprezzo Adolfo dopo averlo scambiato per un commesso. Tomas sempre più geloso e tormentato per il ritorno di Matias, dirà a suo fratello di aver deciso di lasciare Marcela. Il fratello di Adolfo rimarrà sorpreso quando la marchesa sarà al corrente della sua tresca clandestina con la Del Molino. Per finire il marchese non appena Antolina gli dirà che il padiglione è pronto risponderà con un sorriso enigmatico, invece Marcela sarà convinta che Matias non sia più lo stesso di prima, nonostante lui non sarà consapevole del suo cambiamento.