Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Le trame delle puntate di lunedì 23 e martedì 24 settembre, in programma dalle ore 16:10 su Canale 5, svelano che Francisca Montenegro aiuterà Julieta Uriarte a reagire dagli abusi, mentre Don Anselmo deciderà di commettere una pazzia, se Raimundo Ulloa e Don Berengario non evitassero il peggio.

Il Segreto: puntata 23 settembre

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalla puntata in onda lunedì 23 settembre alle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Antolina (Maria Lima) diventerà una furia dopo aver scoperto che Alvaro e Elsa non lasceranno Puente Viejo. Per questo motivo, la donna metterà zizzania anche nel matrimonio tra Matias e Marcela, ricordando a quest'ultima che suo marito l'ha sposata solo perché era incinta. La Laguna e Fernandez, invece, faranno dei progetti per il loro futuro, tanto da pensare di acquistare un terreno dove costruire un nido d'amore.

Don Anselmo vuole togliersi la vita

Alla Villa, Francisca proverà pietà per Julieta (Claudia Galan), quando scoprirà che era stata oggetto di violenze da parte dei Molero. Per questo motivo deciderà di andare a trovare la sua nemica. Qui la Montenegro cercherà di farla reagire raccontandole di aver subito delle mancanze di rispetto nel corso della sua esistenza. Tutto questo porterà la Uriarte finalmente a reagire ed a voltare pagina.

Don Anselmo (Mario Martin), nel frattempo, comincerà ad accusare dei sensi di colpa dopo aver dato una versione completamente diversa dal sergente Cifuentes. Proprio quest'ultimo non crederà alla sua deposizione. Il prelato, a questo punto, si recherà sull'orlo di un precipizio con l'intenzione di togliersi la vita.

Puntata 24 settembre: Raimundo salva il prelato di Puente Viejo

Nella puntata de Il Segreto che i telespettatori assisteranno martedì 24 settembre su Canale 5, vedremo Raimundo (Ramon Ibarra) e Don Berengario riusciranno ad impedire a Don Anselmo di uccidersi gettandosi giù dal burrone.

Una volta trasportato alla locanda, il prelato esprimerà l'urgenza di parlare con il vescovo, tanto che l'Ulloa gli metterà a disposizione un auto con un'autista per affrontare il lungo viaggio. Isaac, invece, rimprovererà Antolina per aver creato dei problemi a Marcela, tanto da obbligarla a chiederle scusa.

Alla Villa, Maria Castaneda (Loreto Mauleon) e Roberto preferiranno attendere che i pettegolezzi sul colore della pelle del cubano finiscono prima di fare qualcosa.

Intanto la Ramos minaccerà Alvaro di raccontare ai paesani ed a Elsa (Alejandra Meco) le sue vere intenzioni. Infine un compratore si farà avanti per acquistare i territori del defunto Don Amancio.