Le trame della soap opera spagnola Il Segreto, che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana si preannunciano entusiasmanti. Il dottor Alvaro Fernandez dopo essere stato ricattato da Antolina Ramos, che esigerà che conquisti del tutto Elsa Laguna fino a portarla all’altare, inizierà a mettere in pratica tutto ciò che gli dirà di fare la diabolica donna. I consigli della moglie di Isaac daranno i loro frutti, visto che la sorella del defunto Olmo si renderà conto di provare amore nei confronti del medico, senza sospettare affatto che in realtà è interessato soltanto al suo denaro.

Consuelo invece apprenderà finalmente qual è il motivo per cui Julieta Uriarte non è più la stessa da quando è stata rapita dai Molero. Purtroppo l’anziana donna si preoccuperà ulteriormente, quando tramite la moglie di Carmelo verrà a conoscenza che sua nipote ha subito delle violenze carnali dai defunti Eustaquio e Lamberto.

Antolina si allea con il Fernandez, Maria e Roberto progettano la loro fuga

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia di Mediaset da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2019, una violenta lite tra Saul e il figlio minore dei Molero per fortuna verrà interrotta in tempo da Severo.

A quel punto quest’ultimo, Adela, Irene, e Carmelo, saranno abbastanza preoccupati, perché avranno il timore che l’unico dei Molero rimasto potrebbe vendicarsi del marito di Julieta. In realtà sarà il maggiore degli Ortega a preparare una trappola al parente dei defunti molestatori della Uriarte, dato che vorrà coglierlo di sorpresa quando sarà sul punto di lasciare il paese.

In seguito Antolina e Alvaro stringeranno una pericolosa alleanza contro Elsa.

Il dottore avrà il compito di far allontanare l’ex fidanzata di Isaac da Puente Viejo, una volta che saranno sposati. Nel contempo Fernando avrà un duro confronto con Francisca, per aver cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Roberto. In particolare la Montenegro farà presente al Mesia di aver accettato di far rimanere a vivere nella sua villa il cubano, per evitare che Maria se ne vada dal paese.

Isaac mentre si troverà in compagnia di Matias si procurerà un infortunio durante le ore lavorative, e non appena verrà condotto al dispensario troverà soltanto Elsa. Consuelo, dopo essere riuscita a far desistere Saul dal suo terribile intento, visto che era pronto ad uccidere Pedro Molero, apprenderà una sconvolgente notizia sulla nipote. L’anziana donna tramite Adela scoprirà che Lamberto ed Eustaquio sono morti dopo aver violentato Julieta.

Intanto Elsa soccorrerà il Guerrero, poiché Alvaro invece di fare il suo lavoro metterà al corrente i suoi scagnozzi dell’accordo stretto con Antolina. Fernando farà delle indagini per scoprire qual è l’appartamento che Maria e Roberto stanno cercando. La realtà dei fatti sarà diversa, dato che il cubano e la Castaneda fingeranno di voler rimanere in paese, mentre invece progetteranno la loro fuga in segreto.

Elsa innamorata di Alvaro, Consuelo disperata

Severo e Carmelo si presenteranno da Pedro, e gli faranno credere che suo padre e suo fratello si sono rifugiati in Portogallo per sfuggire all’arresto. Consuelo si dispererà nel vedere sua nipote rinchiusa in se stessa. Elsa non riuscirà a trattenere le lacrime quando Alvaro le darà un regalo, che le farà ricordare i momenti vissuti con sua madre. Nonostante il medico sarà sulla buona strada grazie ai consigli di Antolina, sospetterà che la sua amata stia nascondendo qualcosa a Consuelo. Il Sanchez vorrà avere la certezza che Maria sia del tutto convinta di voler fuggire con lui, mentre la Laguna farà sapere ad Alvaro di aver ricevuto un’offerta per l’acquisto delle sue proprietà.

Il sostituto di Zabaleta, dopo aver consigliato ad Elsa di non vendere i suoi terreni, si contraddirà durante una conversazione con i suoi interlocutori. La Laguna proprio quando crederà di provare dei forti sentimenti per la sua nuova fiamma, riceverà una sorpresa inaspettata. Il medico farà una proposta di matrimonio all’ex fidanzata di Isaac. Maria ribadirà a Roberto di voler tornare a vivere a Cuba con lui, invece la situazione per Julieta si complicherà, quando si rifiuterà di mangiare e di parlare. Dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dei Molero, il fratello di Prudencio inviterà la moglie a reagire. Successivamente Mauricio, dopo aver ricevuto una missiva da parte di Fè, farà fatica a nascondere il suo dispiacere, poiché la sentirà sempre più lontana. Elsa dirà al Fernandez di aver bisogno di un po’ di tempo per poter rispondere alla sua proposta di nozze. Il sergente Cifuentes intenzionato a scoprire com’è avvenuta la morte dei Molero, dirà a Carmelo e Don Berengario di collaborare nelle indagini. Per finire Maria attenderà con ansia l’arrivo di Roberto insieme ad Esperanza e Beltran, nel luogo che avevano prestabilito prima di partire: purtroppo del cubano non ci sarà nessuna traccia.