L’appassionante telenovela Il Segreto subirà un cambiamento radicale nelle puntate che andranno in onda nella penisola iberica a partire dal prossimo lunedì 9 settembre a causa della sete di vendetta di uno storico personaggio. Prima del finale di stagione che darà avvio a dei grandi cambiamenti, Mauricio Godoy dimostrerà per l’ennesima volta di non aver ancora dimenticato la sua amata Fe Perez, costretta ad abbandonare Puente Viejo per sfuggire dalle grinfie di Faustino.

Le anticipazioni dicono che l’ex capomastro di Francisca Montenegro continuerà ad essere sfortunato in amore dato che tornerà nel quartiere spagnolo da solo e senza rivelare a nessuno ciò che è accaduto con la sua ex. Godoy proverà a dimenticare le delusioni con un prestigioso incarico. Mauricio diventerà il primo cittadino del paese prendendo quindi il posto di Carmelo Leal che ovviamente non sarà più presente nelle trame.

Il Godoy entra in possesso dell’indirizzo di Fe, la distruzione di Puente Viejo

Nell’episodio numero 2.158, che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere venerdì 6 settembre 2019, Mauricio ha continuato a fare delle indagini per scoprire dove si trova esattamente Fe. Il capomastro non è riuscito a rintracciare la sua ex fiamma con Dolores che gli ha consigliato di chiedere delle informazioni alla sua padrona, Francisca Montenegro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 dal 9 al 13 settembre svelano che Fernando Mesia giocherà la sua ultima carta per distruggere Puente Vieo. Il figlio del defunto Olmo, non ancora soddisfatto dei crudeli crimini commessi, porterà al termine la sua vendetta. Prima di raggiungere Madrid con Raimundo, Francisca renderà felice il suo capomastro facendogli avere l’indirizzo del luogo esatto in cui vive Fe.

Marina e Don Berengario, dopo essere riusciti a rintracciare la figlia Esther, lasceranno il paese mentre Maria deciderà di tornare a vivere a Cuba con Esperanza e Beltran. Anche Prudencio si darà alla fuga con la moglie Lola dopo aver teso una vera trappola al suo ricattatore Armero. Quest’ultimo capirà che il fratello di Saul si è preso gioco di lui quando ormai la cantina sarà rasa al suolo dall’incendio scaturito da Fernando. L’intera cittadina iberica verrà divorata dalle fiamme per mano del Mesia.

Hipolito perde la moglie, Mauricio diventa sindaco

A seguito dell’uscita di scena di Severo e Irene e dei Castaneda, esclusi Marcela e Matias, ci sarà un salto temporale che segnerà l’ingresso di Ignacio Solozabal e delle tre figlie dell’uomo: Rosa, Carolina, e Marta. Tra i nuovi volti ci saranno anche i Marchesi De Los Visos, una famiglia composta da Isabela e i figli Adolfo e Tomas. Il pubblico spagnolo avrà modo di conoscere anche il nuovo parroco Don Filiberto, il Capitano Huertas e Jesus ed Encarnacion, membri della famiglia Urrutia.Faranno ancora parte del cast Francisca, Raimundo, Mauricio, i Miranar e i genitori della piccola Camelia.

La dodicesima stagione inizierà con un tragico avvenimento: la morte di Gracia, la moglie di Hipolito. La nuora di Dolores potrebbe essere passata a miglior vita a causa di Fernando Mesia. Nel frattempo il Godoy si troverà nuovamente 'orfano' di Fe, la sua dolce metà. Dagli spoiler si evince che Mauricio, dopo essere ritornato dall’America senza l’ex domestica della Montenegro, darà una svolta alla sua vita. In poche parole l’ex capomastro non lavorerà più al servizio della moglie dell’Ulloa poiché verrà eletto a tutti gli effetti nuovo sindaco di Puente Viejo. Inoltre Mauricio porterà con sé un segreto dato che nessuno dei cittadini saprà cosa sia successo tra lui e la Perez.