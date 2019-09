La prossima settimana, dall'1 al 4 ottobre, si preannuncia parecchio movimentata per i fan iberici de Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che oltre al ritorno di Francisca Montenegro, un nuovo personaggio farà una proposta abbastanza rischiosa. Si tratta di Tomas de Los Visos, che rinuncerà a lasciare Marcela Del Molino, nonostante il marito della stessa cioè Matias Castaneda, sia tornato a Puente Viejo.

Il figlio della marchesa Isabel chiederà alla madre di Camelia di darsi alla fuga con lui, pur sapendo che una risposta negativa potrebbe compromettere la loro relazione sentimentale peccaminosa. Se invece dovesse decidere di rifarsi una nuova vita con l’uomo che le ha fatto perdere la testa, la locandiera dovrà separarsi dal padre di sua figlia in modo definitivo.

Tomas rinuncia a lasciare la Del Molino, Marta respinge le avance di Adolfo

Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, la storia d’amore tra Rosa e Adolfo purtroppo susciterà scalpore.

Dopo aver appreso la notizia Manuela metterà subito al corrente la cuoca, mentre Marta farà dei complimenti a Rosa. Nel frattempo Tomas dopo aver deciso di porre la parola fine alla tresca con Marcela farà un passo indietro. Il figlio della marchesa Isabel quando si accorgerà che i suoi sentimenti sono più forti rispetto a quelli che prova Matias per la Del Molino, non sarà disposto a perderla. Intanto il Castaneda dopo aver fatto la conoscenza di Tomas, si incontrerà nuovamente con Alicia per organizzare un altro sciopero con gli altri minatori. Marta dopo aver provato una forte attrazione per Adolfo, respingerà le avance dello stesso per non intromettersi tra lui e sua sorella.

Matias sempre più distante dalla moglie, Marcela delude il suo amante

Don Ignacio dopo essere stato messo in guardia da Ramon del pericolo che esiste a Bilbao a causa delle rivolte, dirà alle sue figlie che trascorreranno l’estate a Puente Viejo. In seguito Marcela sarà molto triste per la situazione che sta vivendo a causa del ritorno di Matias, poiché non lo vedrà quasi mai a casa. La Del Molino non appena Mauricio le chiederà delle spiegazioni sul suo rapporto con il marito, gli dirà che non è lo stesso di sempre.

La marchesa Isabel e Antonita riceveranno la visita di Francisca Montenegro. La madre di Tomas e Adolfo risulterà essere la cugina di Salvador Castro. Rosa sarà devastata quando Adolfo non si presenterà ad un loro appuntamento. La moglie di Raimundo dopo aver fatto amicizia con la parente del suo primo marito, mostrerà le sue reali intenzioni, ovvero quelle di voler tornare a vivere a la casona. Tomas approfitterà del fatto che tutti gli uomini stanno facendo una partita di calcio, per andare a trovare Marcela.

Il figlio della marchesa Isabel vorrà proporre alla Del Molino di fuggire dal quartiere iberico in sua compagnia. Nell’episodio numero 2.178 che verrà trasmesso su Antena 3 venerdì 4 ottobre 2019, Marcela dopo essere stata sorpresa da Tomas in preda allo sconforto totale, lo deluderà dicendogli di credere che non potranno avere un futuro insieme. A quel punto il fratello di Adolfo se ne andrà via senza speranza.