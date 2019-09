"Imma Tataranni-Sostituto procuratore" è la nuova e attesissima serie televisiva di Rai 1, che partirà domenica 22 settembre in prima serata. La fiction narra le vicende di una Pm di Matera, un'investigatrice con un carattere particolare che si divide tra lavoro e famiglia.

La nuova fiction crime Rai avrà per protagonista Vanessa Scalera e un ricco cast

La protagonista del crime vivrà le avventure tratte dai romanzi del Premio Campiello, Mariolina Venezia.

Imma Tataranni colpirà per il suo carattere deciso ed il modo di fare eccentrico che renderanno unico il personaggio. Ad interpretare il Pm sarà Vanessa Scalera, la bravissima attrice pugliese che ha lavorato per Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti e Bellocchio e che ora si misurerà per la prima volta con un ruolo in una commedia. L'innovazione della nuova fiction Rai, nonostante il genere sia stato più volte trattato, sta nei colori della protagonista e nell'importanza che verrà data al territorio e alla tradizione.

Imma Tataranni rappresenta una figura femminile fuori dagli stereotipi e, oltre a risolvere i casi a Matera, deve far fronte alla vita familiare di tutti i giorni. L'investigatrice, infatti, ha un marito e una figlia adolescente con cui ha un rapporto complicato, una suocera che le mette i bastoni tra le ruote e una madre smemorata.

Inoltre, Imma lavora fianco a fianco con un compagno giovane e affascinante, Ippazio Calogiuri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il collega di Imma è un uomo ingenuo e insicuro che deve acquistare fiducia in se stesso e, probabilmente, nel corso delle puntate ci riuscirà. Calogiuri sarà interpretato da Alessio Lapice, il giovane attore campano, noto soprattutto per il suo ruolo nella seconda stagione di Gomorra in cui ha vestito i panni di Alfredo Natale.

Imma Tataranni è una donna molto forte e ironica che si divide tra famiglia e lavoro

Tra Ippazio e Imma, i rapporti potrebbero scavalcare il muro lavorativo ed ingarbugliarsi nel corso delle puntate.

Sullo sfondo della meravigliosa Matera si susseguiranno morti sospette e delitti da risolvere che, tra presente e passato, dipingeranno un quadro particolare dell'Italia. Non mancheranno l'ironia e la simpatia a colorare i diversi personaggi che caratterizzeranno la vita di Imma Tataranni.

Gli episodi che andranno in onda su Rai 1 sono tratti dai romanzi "Come piante tra i sassi", "Maltempo " e "Rione Serra venerdì".

La scrittrice Venezia ha già scritto un nuovo romanzo con protagonista Imma Tataranni che uscirà in libreria il 24 settembre.

Il cast della nuova fiction 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è molto ricco: oltre alla protagonista Scalera ed a Lapice, ci saranno infatti Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi, Giuseppe Zeno, Dora Romano, Cesare Bocci, Francesco Foti, Lucia Zotti, Ester Pantano, Giorgio Colangeli, Michele De Virgilio e Nicola Rignanese.