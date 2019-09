Jessica Battistello per la prima volta ha mostrato il suo abito da sposa sul web. Come molti sanno Jessica e Andrea Filomena si sarebbero dovuti sposare. Poi a causa di alcuni dubbi della giovane è saltato tutto a pochi giorni dalle nozze, così la coppia si è ritrovata a Temptation Island. All’interno del villaggio delle fidanzate la Battistello si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro Zarino, tanto da far naufragare anche la sua relazione.

Nelle scorse ore Jessica ha deciso di interagire con le sue fan. Un utente ha chiesto: “Quando rivedi il tuo abito da sposa, nonostante sia andata come è andata, ti viene ancora il magone?” A quel punto la diretta interessata per la prima volta ha mostrato l’abito nuziale su Instagram ed ha risposto: “Certo, mi viene il magone per molto meno. Diciamo che ho la lacrima facile, sono molto sensibile.

Troppo purtroppo”.

Un altro utente ha chiesto all’ex protagonista del docu-reality, se in futuro tra lei ed il suo ex fidanzato ci potrà essere un ritorno di fiamma. Anche in questo caso la Battistello ha risposto di non riuscire a prevedere il futuro, ma che nulla può essere escluso. Tuttavia Jessica ha confessato che attualmente sarebbe difficile sia per lei che per Andrea tornare sui loro passi.

La giovane poi ha specificato di essere single e di non sentire il bisogno di avere un uomo al fianco. Infine, l’ex fidanzata di Andrea Filomena ha risposto anche alle domande su Alessandro Zarino. Da quando l’ex tentatore è finito sul trono di Uomini e Donne, il profilo di Jessica viene preso di mira.

In molti sono convinti che Alessandro abbia lasciato la Battistello. Dalle parole della diretta interessata però sarebbe emersa un’altra verità: “Dici che è andata così. Se lo sai tu ti lascio questa convinzione”. Per quanto riguarda il ruolo da tronista di Zarino, Jessica ancora non si è pronunciata.

Andrea Filomena avrebbe un flirt con Ida Platano

Lo scorso 30 agosto sono iniziate le riprese del Trono Over di Uomini e Donne. In studio Ida Platano avrebbe confessato di sentirsi con un uomo. L’uomo in questione non sarebbe uno qualsiasi, ma Andrea Filomena. Stando al racconto della dama, l’ex protagonista di Temptation Island prima l’avrebbe iniziata a seguire su Instagram, poi le avrebbe mandato dei messaggi lunghissimi.

A quel punto la Platano rimasta colpita dall’atteggiamento di Andrea, si sarebbe lasciata andare. Dunque, se la conoscenza tra Ida e Andrea proseguirà non è escluso che il giovane decida di venire a corteggiare pubblicamente la dama. Nel frattempo, secondo i presenti in studio alle parole di Ida Platano, Riccardo Guarnieri sarebbe apparso piuttosto infastidito.