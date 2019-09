Questa mattina è arrivata la drammatica notizia del terribile incidente automobilistico che aveva visto coinvolto l'attore e comico Kevin Hart. L'episodio è avvenuto a Malibu: Kevin è finito contro il guardrail ma a guidare l'autovettura non era lui, bensì un suo amico. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social, complice il fatto che il sito TMZ ha pubblicato anche le foto a dir poco choc dell'incidente e si parlava di gravissime lesioni alla schiena per il comico.

Nel pomeriggio, poi, si è diffusa la notizia diramata dal portavoce dell'attore, secondo cui Kevin sarebbe rimasto paralizzato in seguito all'incidente ma la moglie ha smentito tutto.

Terribile incidente per Kevin Hart, il portavoce: 'Resterà paralizzato'

Stando alle notizie che sono state raccolte questa mattina da TMZ, sembrerebbe quasi un miracolo che Kevin sia ancora vivo dopo il drammatico incidente che l'ha visto protagonista nella notte a Malibu.

Addirittura è stato detto che i Vigili del fuoco avrebbero dovuto segare il tetto della vettura per poter liberare Kevin, il conducente suo amico che stava guidando e anche la donna che si trovava con loro.

Immediata la reazione dei tantissimi fan del comico che si sono stretti intorno alla sua famiglia, pregando e sperando che tutto potesse andare per il verso giusto e che Kevin si riprendesse nonostante le drammatiche notizie riportate dai media.

Questo pomeriggio, poi, sempre sui media americani è stato diffuso un comunicato stampa che si diceva fosse stato diramato dall'ufficio stampa dell'attore, dove veniva detto che Kevin era rimasto paralizzato dal collo in giù.

Addirittura veniva detto che in seguito all'incidente anche le corde vocali di Kevin avessero subito un trauma e di conseguenza che non avrebbe più parlato per il resto della sua vita.

"Chiediamo rispetto ai fan" veniva chiesto in questo comunicato stampa che ovviamente non è passato inosservato e ha gettato nello sconforto totale i tantissimi fan che hanno pregato e sperato per le sue condizioni di salute.

La moglie di Kevin fa chiarezza: 'Sta bene'

Tuttavia, dopo la terribile notizia diffusa in queste ore, ecco che ha parlato anche la moglie dell'attore, la quale ha scelto di farlo mandando un video al sito web TMZ, dove ha smentito le notizie del portavoce di Kevin.

La donna ha fatto sapere che suo marito 'starà bene' e ha comunicato loro che al momento sarebbe sveglio e che piano piano si starebbe riprendendo. "Il suo spirito è buono. Sta bene, non posso dire nulla sulle condizioni", si è limitata a dire la donna in questo breve filmato con il quale ha voluto rassicurare i tantissimi sostenitori di Kevin, che fanno il tifo per lui.