Ormai si può dire che è ufficiale: Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati. Ad anticipare la notizia era stato Riccardo Signoretti tramite un post pubblicato su Instagram. L'addio tra i due ex gieffini risuona come una sorta di "fulmine a cielo sereno" per i fan. In molti, infatti, avevano creduto in questa coppia, anche perché, nonostante la relazione fosse iniziata tra diverse difficoltà, entrambi avevano comunque dimostrato di essere pronti a superare tutti gli ostacoli, facendo ricredere anche i più scettici.

Il direttore di Nuovo solo qualche giorno fa aveva dichiarato di avere un'esclusiva su Ambra Lombardo nella quale la bella siciliana spiegava i motivi della rottura con l'ormai ex compagno.

Per qualche giorno i diretti interessati hanno preferito non replicare, anche perché l'intervista integrale dell'insegnante 33enne sarebbe stata pubblicata solo a partire dal 12 settembre.

Nella notte, però, l'ex marito di Tina Cipollari ha deciso di condividere con i follower le sue sensazioni.

Intervenendo su Instagram, Kikò Nalli ha affermato: "Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o rispondere, ma devi riflettere, rispettare, e devi essere rispettato.

Subito dopo l'hair-stylist ha lanciato una sorta di frecciatina nei confronti dell'ex fidanzata: "Non ho voglia di parlare, ho voglia di tirare le somme di tante cose".

Ad ogni modo, nonostante sia indubbiamente deluso per la fine di una storia in cui aveva creduto molto, Kikò ha sottolineato di non aver perso affatto l'ottimismo e il sorriso.

Per questo motivo ha concluso il suo intervento dicendo di essere molto sereno.

Intanto sembra che Tina Cipollari abbia deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione su questa vicenda.

Ambra Lombardo spiega: 'Non mi sentivo libera'

Ambra Lombardo ha spiegato nel dettaglio quelli che - a suo parere - sono stati i motivi che hanno causato la fine della relazione con Kikò Nalli. Senza nascondersi, l'ex gieffina ha affermato che in questi mesi l'ex compagno l'ha raggiunta raramente a Milano, mentre è stata lei a mettersi in viaggio in diverse occasioni per Roma.

La modella siciliana ha anche rivelato di non essersi mai sentita libera quando erano insieme, poiché l'uomo aveva altre priorità legate principalmente ai figli.

E proprio in quest'occasione si è lasciata andare ad un commento significativo: "C'era sempre la sua famiglia".

Ambra ha confidato di essere una donna molto passionale, abituata ad avere il proprio compagno accanto a sé. Purtroppo però, siccome Nalli ha tre figli e deve trascorrere gran parte del tempo con loro, entrambi hanno avuto pochissime occasioni per stare da soli. Nonostante ciò, la professoressa 33enne non ha negato di provare una certa attrazione fisica per l'ex partner.

Infine ha ricordato significativamente che: "Bisogna passare dalle parole ai fatti".

A questo punto non si esclude che i due ex fidanzati possano essere invitati da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 o a Domenica Live per raccontare le rispettive verità.