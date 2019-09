La strada di casa 2 torna su Rai 1 martedì 24 settembre. Le anticipazioni della fortunata serie televisiva svelano che Lorenzo, dopo aver indagato sul passato di Davide, intuirà che sia suo figlio. Inoltre, la scomparsa del piccolo e quella di Irene potrebbero avere una trama oscura in comune. La puntata de 'La strada di casa' andata in onda martedì 17 settembre ha decisamente convinto il pubblico, collezionando ben 3.803.000 spettatori con uno share pari al 16,89%.

La strada di casa 2: riassunto puntata del 17 settembre

Martedì 17 settembre è andata in onda su Rai 1 La strada di casa 2. Il commissario Leonardi ha trovato Fausto completamente ricoperto di sangue. Accanto a lui, un corpo senza vita. La scena sembra dare spazio a diverse interpretazioni tanto che per ricostruirne la trama occorre fare un salto temporale. Tre mesi prima, un felice e tranquillo Fausto rientra a casa, trovando la sua famiglia ad aspettarlo.

Ci sono sua moglie Gloria e i loro figli Lorenzo, Martino, Viola e Milena.

Irene e Lorenzo possono sposarsi ora che Fausto è un uomo libero. Tuttavia, la ragazza abbandona il promesso sposo pochi minuti prima della cerimonia. Irene è scomparsa. A precipitarsi con il cuore in gola al commissariato saranno Ernesto e Fausto. In un primo momento, il commissario rassicura entrambi, ipotizzando che la scomparsa di Irene sia legata ad una fuga volontaria.

Non sarà così. Nella casa di Irene, dentro il sacchetto della spazzatura, Ernesto e Veronica trovano uno straccio pieno di sangue e alcuni cocci di vetro. Ernesto si convince che Lorenzo abbia fatto del male ad Irene e denuncia il tutto alla polizia. Nel frattempo, al birrificio Morra viene individuato un parassita che ha contaminato i fusti di birra, con conseguenti danni economici.

Anticipazioni La strada di casa 2 del 24 settembre: Davide potrebbe essere figlio di Lorenzo

Cosa succederà nella puntata de La strada di casa 2 su Rai 1 il 24 settembre?

Lorenzo è stato arrestato, accusato di essere il responsabile della scomparsa di Irene. Tuttavia, a dare un nuovo interessante indizio ci penserà Viola. Pare che Irene sia stata in una farmacia a comprare dei farmaci antiepilettici. Si comincerà a sospettare che la sua scomparsa sia legata a quella del piccolo Davide.

Intanto, l'azienda rischia di fallire. Lorenzo vorrebbe mantenere i prodotti già in commercio mentre Valerio preferirebbe investire all'estero.

La situazione diventerà ingestibile e, davanti al rischio reale di chiudere per sempre l'azienda, i Morra si troveranno a litigare. Nel frattempo Lorenzo, durante le sue indagini, comincerà ad intuire che Davide potrebbe essere suo figlio. Per altri aggiornamenti non resta che seguire la puntata de La strada di casa 2 in onda su Rai 1 martedì 24 settembre.