Le anticipazioni della nota serie televisiva La strada di casa 2 riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nella terza puntata della seconda stagione che andrà in onda martedì 1 ottobre su Rai 1, Gloria sarà consapevole di essere notevolmente malata e nonostante sia parecchio impaurita e preoccupata si confiderà con Fausto riguardo la sua condizione di salute. In seguito, Morra scoprirà che l'infezione che ha contaminato il birrificio non è stata accidentale, bensì provocata da qualcuno. Più tardi Lorenzo e Fausto avranno dei forti sospetti nei confronti di Emma e Mauro e penseranno che siano i colpevoli.

Federico ricoverato in ospedale

Nella terza puntata de La strada di casa 2, il capofamiglia dei Morra farà una particolare scoperta: l'uomo smaschererà Milena e Valerio, i quali hanno una relazione segreta. In seguito Federico, figlio di Giulia e Valerio, si sentirà poco bene e sarà ricoverato nell'ospedale in cui Milena svolge il tirocinio per la facoltà di medicina. Pertanto la donna si ritroverà davanti il suo amante Valerio e sua moglie Giulia.

Nel frattempo le ricerche di Irene sembreranno ormai terminate, si penserà infatti ad un caso di suicidio. Per tale ragione Lorenzo sarà notevolmente sconvolto e vorrà capire le motivazioni di un gesto così atroce.

Lorenzo disperato per Irene

Fausto vorrà saperne di più in merito al batterio che ha danneggiato l'azienda della famiglia Morra. Intanto le ricerche di Irene non porteranno nuovi risultati.

Poi il commissario Leonardi mostrerà a Lorenzo, il compagno di Irene, un video importante in cui la donna sembrerebbe essersi gettata nel fiume Po. Poco dopo Lorenzo sarà notevolmente sconvolto e disperato e si chiederà il perché di una tragedia simile.

I Morra perdono il controllo dell'azienda

I dirigenti dell'azienda non si fideranno più dei Morra. Così avrà luogo una riunione nella quale tutti i dirigenti dovranno votare.

Frattanto Milena voterà inaspettatamente a favore di Valerio, pertanto i Morra perderanno definitivamente il controllo dell'azienda, a causa del tradimento della donna. In seguito alla vicenda, Lorenzo e Fausto saranno parecchio turbati. Milena, intanto, cercherà di proteggere la sua relazione clandestina con Valerio. Successivamente Lorenzo non si rassegnerà facilmente alla scomparsa della fidanzata e continuerà ad indagare.

Poi l'uomo comincerà ad avere dei sospetti e penserà che Davide, il bambino sparito insieme alla compagna, possa essere suo figlio. Nel frattempo Mauro e Viola saranno sempre più vicini.

Dove guardare in streaming online le puntate de La strada di casa 2

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate della serie televisiva La strada di casa 2 è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it.