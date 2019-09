"La Vita in Diretta" torna ad occupare il palinsesto pomeridiano della prima rete Rai. La prima puntata della nuova edizione del programma andrà in onda lunedì 9 settembre a partire dalle ore 16:00, ma dal 14 settembre l'orario d'inizio si sposterà alle 16:50. La popolare trasmissione pomeridiana quest'anno sarà condotta da Lorella Cuccarini, reduce dalla sfortunata esperienza di "Grand Tour", e dal giornalista Alberto Matano.

Ogni giorno il contenitore di Rai 1 dovrà competere in termini di Auditel con la concorrenza opposta da "Pomeriggio Cinque" di Barbara d'Urso, che riprenderà ad essere trasmessa lo stesso giorno. Oltre a questi due programmi, comunque, il secondo lunedì di settembre torneranno ad andare in onda molte altre trasmissioni Rai e Mediaset.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla conduzione della nuova stagione de La Vita in Diretta

La coppia di conduttori de La Vita in Diretta 2019/2020 sarà composta dalla ballerina, showgirl e presentatrice Lorella Cuccarini e dal giornalista e conduttore del Tg1 Alberto Matano.

Il direttore di Rai Uno Teresa De Santis, durante la presentazione del programma a Viale Mazzini, ha detto: "Alberto e Lorella sono due professionisti con storie professionali articolate e dall'inizio della mia direzione sono stati entrambi il mio punto fisso".

Anche in questa edizione lo storico contenitore pomeridiano di Rai 1 affronterà una vasta gamma di temi; a tale proposito, una parte del programma è da sempre dedicata all'approfondimento di eventi di cronaca, fatti di attualità, vicende sociali, ma nel corso della trasmissione c'è sempre spazio anche per argomenti più leggeri quali gossip, programmazione tv e interviste a cantanti, attori e personaggi famosi.

Nelle edizioni passate, inoltre, la trasmissione si è sempre distinta per la qualità dei suoi collegamenti esterni e per entrare nelle case degli italiani a festeggiare le celebrazione di compleanni centenari, anniversari di nozze e altre ricorrenze degne di nota. In totale, il programma verrà mandato in onda per 180 puntate.

La concorrenza Mediaset di Pomeriggio Cinque

Lunedì 9 settembre ha inizio anche la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, il corrispettivo contenitore pomeridiano di Mediaset che anche quest'anno sarà condotto da Barbara d'Urso.

La linea editoriale delle due trasmissioni si sovrappone nel racconto dei fatti di cronaca e nei reportage di attualità, ma si distingue sicuramente per l'atmosfera in studio che è più sobria ne "La Vita in Diretta" e più enfatica in "Pomeriggio Cinque". Entrambi i contenitori, comunque, nel corso degli anni sono riusciti a fidelizzare un ampio target di ascoltatori e di affezionati.