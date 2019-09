Daniela Ferolla e Marcello Masi saranno i conduttori della nuova edizione di "Linea Verde Life" che andrà in onda su Rai 1 a partire dalla tarda mattinata di sabato 14 settembre. Anche quest'anno la trasmissione porrà il suo accento editoriale su importanti tematiche ambientali quali l'ecosostenibilità, l'inquinamento dei nostri centri e la conservazione paesaggistica delle città. Il giorno successivo, domenica 15 settembre, invece, inizierà una nuova stagione di "Linea Verde" che vedrà alla conduzione Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli.

La prima puntata della nuova edizione di Linea Verde Life

Per il primo appuntamento televisivo della stagione, in onda sabato 14 settembre su Rai 1, a partire dalle ore 12:20, le telecamere del programma saranno a Roma. In particolare, la prima location di questo nuovo ciclo di puntate sarà il caratteristico Parco della Caffarella con il Fiume Almone, di fatto il terzo fiume della Capitale dopo il Tevere e l'Aniene.

Il racconto della puntata si sposterà poi all'Istituto Zooprofilattico del Lazio per approfondire la conoscenza delle zanzare e verrà anche descritto il funzionamento di un apparecchio di nuova generazione capace di valutare lo stato di salute degli alberi dell’urbe. Anche in questa edizione, ovviamente, non mancherà la finestra comparativa dedicata ai centri europei più green e rispettosi dell'Ambiente.

Nel corso del primo appuntamento, così come delle prossime puntate, la trasmissione offrirà una bella vetrina anche alle tipicità gastronomiche dei vari luoghi con tanto di gustose ricette preparate da Federica De Denaro con ingredienti del territorio e prodotti di filiera corta.

Gli altri spin-off di Linea Verde

Il programma in questione è uno spin-off della popolare trasmissione domenicale "Linea Verde" che va in onda dall'anno scorso.

Nella passata edizione i conduttori erano Marcello Masi e Chiara Giallonardo con Federica De Denaro.

Negli anni passati, invece, dalla costola televisiva della trasmissione domenicale sono stati creati altri spin-off quali "Linea Verde Orizzonti", in onda per ben venti edizioni, dal 1994-1995 al 2015-2016, "Linea verde - L'agricoltura in città", trasmessa nella stagione 2016-2017 e "Linea verde va in città", che ha occupato il palinsesto nella stagione 2017-2018.

Sempre in tema di ambiente, natura ed ecologia, nel corso dell'anno la rete ammiraglia della Rai manda in onda anche le trasmissioni televisive "Linea Blu", dedicata al mare, all'estate e alle isole e "Linea Bianca" che come lascia facilmente intendere il nome è dedicato alla montagna, alle cime innevate e al vivere in alta quota.